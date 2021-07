Alejandra Espinoza pose en Miss Univers

. Alejandra Espinoza

Alejandra Espinoza a réussi à consolider une carrière réussie et applaudie dans le monde du divertissement, après avoir été choisie comme la première gagnante de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina en 2007, et depuis lors, elle est considérée par beaucoup de ses disciples comme l’image parfaite de ce que cela signifie être une reine.

Et c’est que la belle mexicaine possède non seulement un charisme et une personnalité écrasante, qui l’ont amenée à devenir la grande chérie de Nuestra Belleza Latina, mais en posant elle fait ressortir son glamour et son style, comme si ce serait une Miss entière Univers.

Cela a été révélé par l’ancienne reine de beauté elle-même, à travers une vidéo qu’elle a partagée sur son compte Instagram, dans laquelle elle a rappelé ces studios photo de luxe que le célèbre photographe de Miss Univers, Fadil Berisha, fait habituellement avec les gagnants.

Dans le clip partagé par la première gagnante de Nuestra Belleza Latina, l’artiste de télévision est vue posant avec une piscine en arrière-plan, tout en portant une belle et sensuelle robe imprimée de sa propre marque de vêtements AIMAE.

Alejandra joue avec la caméra avec beaucoup de flirt et de grâce, comme Miss Univers le fait habituellement dans les studios de Fadil Berisha, remuant ses beaux cheveux et se faisant passer pour une reine et un modèle.

« , ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ᴡᴀʏ ! ᶜᵒˡˡᵉᶜᵗⁱᵒⁿ. …. @aimae.apparel @dunisfarm », était le commentaire avec lequel la star d’Univision a accompagné sa publication promotionnelle pour annoncer des nouvelles à sa vitrine de vente.

Immédiatement, les fans de l’ancienne reine de beauté ont fait l’éloge d’Alejandra sur le réseau social et ont convenu non seulement qu’elle est toujours une reine, mais ils lui ont également envoyé toutes sortes de messages où ils ont montré leur admiration.

“Belle”, “La plus belle”, “Belle et parfaite !”, Et “Ne tache pas Ale 😍🔥 nous n’avons pas tous ce beau corps pour ressembler à ça avec ces tenues !!! Tu es belle comme toujours », étaient quelques-uns des commentaires générés par la publication d’Alejandra. “Vous avez l’air divin comme toujours, puissant et complet”, a déclaré un autre fan.

Alejandra Espinoza, qui a été couronnée Nuestra Belleza Latina en 2007, a lancé sa marque de vêtements AIMAE en 2019, un nom qui est né des initiales du nom de son fils Aiden Mateo et du nom de famille Espinoza.

En parlant de sa marque de vêtements, Alejandra Espinoza a déclaré à l’époque :

“Estoy muy contenta de poder estar haciendo realidad esta meta, que ha sido un gran reto y hace falta conseguirse con la gente correcta que crea en la grandeza de tus sueños, que te apoye, que te guie, y que te ayude a concretar lo que veux-tu”.

