Alejandra Espinoza révèle Anibal Marrero

. Alejandra Espinoza fait une forte révélation sur sa vie avec Anibal Marrero

Alejandra Espinoza partage toujours avec ses fidèles abonnés Instagram des moments spéciaux et quotidiens de sa vie, et cette fois, la Mexicaine a profité de son réseau social pour faire une révélation sur son mari, Aníbal Marrero.

L’animatrice de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina, qui est revenue sur le petit écran dimanche dernier, a profité de l’anniversaire du père de son fils, avec qui elle est mariée depuis 10 ans et est en couple depuis 14 ans pour s’ouvrir ouvertement. avouer qu’elle est amoureuse de son beau.

Alejandra a posté une vidéo sur son Instagram, où elle compte plus de trois millions de followers, mise en musique avec la chanson « My Only One », de Sebastián Yatra et Isabela Merced, où elle a montré plusieurs beaux moments avec son mari, dans lesquels les baisers et les signes de l’amour étaient la constante.

« Je ne peux que remercier Dieu pour ta vie et pour t’avoir mis sur mon chemin. Joyeux anniversaire MON SEUL ! Merci de m’avoir permis de célébrer les 14 dernières années avec vous », a commenté la gagnante de la première édition de Nuestra Belleza Latina. “C’est parti pour au moins 100 autres Je t’aime mon amour ! @anibalmarrero », a commenté la communicante sur son Instagram

Après le beau et sincère message de sa femme, le chorégraphe portoricain n’est pas resté en arrière et a crié sur les toits combien il aime le Mexicain, qu’il décrit comme une bénédiction dans sa vie.

“Il n’y a aucun moyen d’expliquer à quel point je t’aime et à quel point tu me rends heureux !!! Je t’aime », a déclaré le Portoricain.

Et, comme prévu, les fans de l’actrice également, ont été très émus par l’échange de belles phrases et de révélations entre Alejandra et Aníbal, et ont fait l’éloge du beau couple que les deux forment.

« Joyeux anniversaire @anibalmarrero ❤️‍🔥 ”,“ un si beau couple, et “Joyeux anniversaire Anibal 💙😘🎉🍾 And Many Blessings 🙏”, étaient quelques-uns des messages que les fans de l’ancienne reine de beauté ont exprimés avant le rendez-vous spécial de Marrero.

“Amour pur et sincère ️🙌 Que Dieu vous bénisse 🙏” et “qu’ils sont beaux ensemble”, ont ajouté d’autres adeptes de l’ex-reine.

En plus de l’anniversaire d’Aníbal, ce mois a marqué un nouvel anniversaire dans la vie d’Alejandra Espinoza et de son mari, et récemment l’ex-reine a partagé un message dans lequel elle s’est également mise en quatre avec de belles phrases pour son partenaire.

« En septembre, si Dieu le veut, nous célébrerons 10 ans de mariage. C’est pourquoi ce #tbt de 2010. Je t’aime mon amour🤍 @anibalmarrero, merci de m’avoir rendu si heureux », a déclaré Espinoza il y a quelques semaines.

Jouer

VidéoVidéo liée à alejandra espinoza fait une révélation sur sa vie avec aníbal marrero: 2021-09-30T00: 55: 22-04: 00

Anibal a répondu : « Les 10 meilleures années de ma vie !!! Je t’aime je t’aime .. Merci d’exister et de me donner TELLEMENT !!”.

Dans une interview avec l’émission People in Spanish, la star d’Univision a décrit son mari avec de nombreux compliments.

« Aníbal, je crois, qu’il est l’un des meilleurs êtres humains que je connaisse dans ma vie. Je vous jure que chaque fois que je souhaite du bien à quelqu’un, je veux qu’une personne comme Aníbal se rencontre », a déclaré Alejandra.

Regardez les photos de l’ancienne Nuestra Belleza Latina et de son mari, et dites-nous ce que vous pensez de ce beau couple.