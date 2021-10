Alejandra Espinoza révèle pourquoi elle ne parle pas de sa maladie sur les réseaux sociaux

.

Alejandra Espinoza a parlé en détail de la terrible expérience qu’elle a vécue après avoir été hospitalisée en raison d’une migraine silencieuse qui l’a eue pendant deux jours avec une paralysie faciale.

Dans la conversation qu’il a eue sur le podcast qu’il fait avec sa soeur Damaris Jiménez « Entre Sœurs », en plus de révéler tout ce qu’il a vécu en raison d’une négligence médicale, il a expliqué pourquoi il n’a pas publié sur ses réseaux sociaux au sujet de sa maladie.

«Je n’aime pas être la victime, il m’a été difficile de me lever, parce que je n’aime pas me victimiser, je n’aime pas que les gens se sentent désolés pour moi. Comme le reste du monde, j’ai des mauvais jours, j’ai des bons jours, j’ai des conflits, des choses m’arrivent », a-t-il déclaré après avoir avoué que dès sa sortie de l’hôpital, il avait voulu reprendre le travail.

LEE ALEJANDRA ESPINOZA SE PLAINT DE NÉGLIGENCE MÉDICALE ET DIT TOUT CE QUI LUI EST ARRIVÉ !

Après avoir raconté le terrible cauchemar qu’elle a vécu après avoir été mal diagnostiquée par un neurologue, l’ancienne reine de Nuestra Belleza Latina a souligné que tout ce qu’elle a vécu l’a forcée à faire le point sur sa vie. « Tout ce qui se passe dans la vie est une leçon de quelque chose que nous devons faire. La leçon que cela m’a laissée est que la chose la plus importante sera toujours ma famille. J’ai réalisé que tout ce que je fais dans ma vie, je le fais bien. Je passe tout le temps que je veux avec les gens que j’aime. Je ne regrette rien, je suis là où je veux être et je veux être avec », a-t-il souligné. L’Américaine d’origine mexicaine de 34 ans a reconnu que quelque chose qu’elle pourrait améliorer est de « travailler un peu moins ».

Les publications les plus récentes de la reine de beauté remontent à 5 jours, pour remercier Giselle Blondet de l’avoir aidée à gérer le programme Nuestra Belleza Latina. « Aujourd’hui sera un grand spectacle @nuestrabellezalatina MERCI @giselleblondet de m’avoir aidé avec le spectacle d’aujourd’hui et aussi Merci à ceux d’entre vous qui ne voient pas, mais ils rendent ce grand spectacle possible et être conscient de ma santé est le MAXIMUM MAXIMUM MAXIMUMO » . A quoi sa compagne, Giselle Blondet a répondu : « Je t’aime ma @alejandraespinoza et tu sais que tu comptes toujours sur moi. Aujourd’hui, nous pensons tous à vous et confiants dans notre foi en votre rétablissement ».

Dans une autre publication, il lit. « J’aime TOUT mon travail, quelle belle équipe nous avons à #nuestrabellezalatina ».

UN CAUCHEMAR

Parmi les déclarations faites par le chauffeur, elle a mis en exergue la faute du médecin qui l’a reçue à son arrivée aux urgences. « La réalité, c’est que je suis tombé sur un mauvais médecin. Je vais aux urgences, ils font tous les tests et le neurologue de l’hôpital où je suis admis, a commencé à me soigner comme si j’avais fait une crise d’épilepsie. Ce médicament était très fort. »

Espinoza a également profité de la prévention de ceux qui souffrent de maux de tête. «Je remercie Dieu beaucoup que tout va bien, que rien ne s’est passé. Ils doivent encore passer des tests sur moi, mais je sais que ce n’est rien. Ce qui m’est arrivé était une migraine. Des migraines que beaucoup de gens peuvent dire ‘c’est un mal de tête’, voire des maux de tête, et que je vous dis en témoignage, il faut les revoir. La mienne était une migraine silencieuse car je n’avais aucune douleur, cependant cette migraine peut devenir quelque chose de très dangereux, elle m’a fait paralyser pendant deux jours ; cependant, il y a des gens à qui quelque chose de pire peut arriver ».