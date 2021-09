in

. Alejandra Espinoza révèle si les reines sont nées ou créées

Il ne reste que quatre jours avant que l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina ne revienne sur le petit écran, et alors que l’excitation grandit parmi les adeptes du programme Univisión, Alejandra Espinoza a répondu à une question que de nombreuses personnes se posent sur les reines de beauté.

Le gagnant de la première saison de Nuestra Belleza Latina a abordé la question de savoir si les reines sont nées ou faites, et avec une grande grâce a mentionné que les reines sont faites.

L’ancienne reine mexicaine a fait référence à l’une des phrases que l’émission de téléréalité Univisión voulait promouvoir et a souligné que les reines se forment tout au long de leur vie.

“Chaque femme est née reine… comment vous développez-vous pour atteindre vos objectifs, pour arriver à faire ce à quoi vous êtes destiné ? Cela fait 20 pesos de plus”, a commenté l’animatrice de l’émission.

Alejandra a ajouté qu’au-delà de la beauté, que toutes les femmes ont, il faut de la discipline et des efforts pour atteindre leurs objectifs.

«Avec persévérance, dévouement, effort et toujours en respectant qui vous êtes (devenez une reine). Ne pas accepter ce que les autres veulent que vous soyez, mais montrer qu’être vous-même fait la différence », a déclaré l’ancienne reine de beauté. “Toujours essayer de se tirer d’affaire. Beaucoup de gens veulent être dans le tas ».

Et en parlant des reines que les téléspectateurs verront à partir de ce dimanche 26 septembre, au début de l’émission Univision, la Mexicaine a déclaré : “vous rencontrerez les leaders d’une nouvelle génération de femmes… Une reine ne naît pas, elle l’est” .

Au milieu de l’attente que le retour de l’émission a créée, les adeptes du programme ont exprimé toutes sortes de messages et de commentaires, montrant les émotions que le programme produit en eux.

“Je veux le commencer !!!!! ”,“ Si une reine n’est pas née mais se fait alors pourquoi ont-ils choisi une reine pure et des influenceurs ? 🤦🏻‍♀️ ”,“ Je suis anxieuxaaa 😍😍 Je veux que ça commence 🥰🥰 ”, ont été certains des commentaires.

“Oh s’il vous plaît! Toujours avec les mêmes histoires qu’elles recherchent une reine simple et ne choisissent que de pures ex-reines, qu’elles ne se lassent plus de rivaliser dans la compétition qu’il y a, au lieu de donner l’opportunité à des filles qui viennent d’en bas et veulent grandir “, a déclaré un fan agaçant qui n’a pas partagé avec de bons yeux que d’anciennes reines de beauté participent au concours.

“Couronner quelqu’un qui n’a aucune expérience, il suffit qu’ils couronnent toujours les femmes qui ont participé à tous les concours”, a déclaré un autre fan.