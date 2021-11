Alejandra Espinoza revient dans les feuilletons

Univision Alejandra Espinoza revient aux feuilletons avec son premier rôle principal.

Quelques jours après avoir terminé la direction de Nuestra Belleza Latina 2021, Alejandra Espinoza a déjà un nouveau projet à sa porte, il s’agit de son rôle principal dans le nouveau mélodrame de Televisa.

Dans une interview exclusive avec la journaliste Eden Dorantes, le célèbre producteur mexicain Salvador Mejía a annoncé qu’Espinoza ferait partie du casting principal de sa nouvelle telenovela « Corazón Guerrero ».

« Alejandra Espinoza sera la protagoniste. C’est une grande actrice, elle a une star, elle a un « charmant » sensationnel pour le personnage que nous lui donnons l’opportunité et je remercie la société pour son soutien », a déclaré Mejía dans son interview avec Dorantes devant les installations de Televisa.

La production de « Corazón Guerrero » commencera ses enregistrements en janvier 2022 sur le territoire mexicain, et le projet sera diffusé aux États-Unis à travers la programmation de la chaîne de télévision Univision, qui a un contrat d’exclusivité avec Televisa.

Dans le projet dramatique, Alejandra Espinoza partagera des crédits avec des acteurs tels que Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao, Oka Giner, Christian de la Campa, Ana Martin, Marlene Favela, Sabinne Moussier et Diego Olivera.

Espinoza reviendra aux mélodrames après sa participation spéciale à des productions télévisées telles que « El Dragón » et « Rubí ».

Selon les informations revues par le magazine People en Español, la star mexicaine vivra au Mexique au cours des six premiers mois de 2022, c’est parce que c’est la période de temps que dureront les enregistrements de la nouvelle telenovela de Salvador Mejía.

Interrogé sur la personnalité qui jouera le rôle d’antagoniste dans « Corazón Guerrero », Salvador Mejía a souligné qu’il était toujours en audition pour sélectionner l’actrice qui donnera vie à ce personnage dans l’histoire.

« Corazón Guerrero » est une adaptation mexicaine de la telenovela argentine à succès « Valientes », diffusée avec un grand succès en 2009 et 2010, selon le portail Info Novelas.

Mejía revient à Televisa après plusieurs années d’absence de la programmation du premier réseau de télévision telenovela sur le marché hispanophone.

Le dernier projet de Salvador Mejía pour Televisa était la telenovela « En Tierras Salvajes » (2017), avec Claudia Álvarez, Diego Olivera, Cristián de la Fuente, Horacio Pancheri, Ninel Conde, César Évora et Daniela Romo.

Alejandra Espinoza a rejeté deux personnages de « La Desalmada »

Quelques mois avant le début de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza était en visite au Mexique pour participer aux auditions de la telenovela « La Desalmada », actuellement diffusée sur Univision.

Après avoir auditionné pour le mélodrame du producteur José Alberto Castro, Espinoza a réussi à se hisser au rang de l’un des personnages principaux, mais en raison d’engagements professionnels aux États-Unis, il a jugé nécessaire de mettre fin à sa participation au projet actuellement en vedette. par les acteurs José Ron et Livia Brito.

Dans une interview accordée à l’émission Espacio, l’interprète mexicaine a déclaré qu’elle ne regrettait pas de ne pas faire partie du casting de ‘La Desalmada’ : « Je ne regrette rien de ce que je fais dans ma vie, je vous le promets. Je ne regrette jamais rien ».

Alejandra Espinoza a également avoué dans son interview avec l’émission « Espacio » qu’il y a quelques mois, elle avait été contactée par la production de « La Desalmada » pour une participation spéciale à la telenovela à succès, mais en raison d’engagements avec Univision et NBL, elle a dû refuser l’opportunité : « Il y a quelques ‘mois’, ils m’ont également parlé pour un autre personnage de ‘La Desalmada’ et je ne peux pas le faire non plus parce que je suis ici à Nuestra Belleza Latina ».