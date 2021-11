Alejandra Espinoza va retirer ses implants mammaires.

.

Alejandra Espinoza a pris une décision drastique pour le bien de sa santé. L’ancienne reine de Nuestra Belleza Latina et animatrice de télévision subira une intervention chirurgicale dans les prochaines semaines pour retirer ses implants mammaires. Cela a été révélé dans une interview avec le programme Sal y Pimienta de Univisión

« En 2010, lorsque j’ai subi une chirurgie de réduction, ils m’ont posé des implants et j’ai été parfaitement bien pendant 10 ans. Il y a 2 ans, j’ai eu un changement d’implants et pendant 2 ans, je suis venu avec des problèmes de santé, qui n’ont pas été si importants et pertinents, mais ce sont des problèmes que je n’avais pas auparavant « , a-t-il déclaré pour expliquer la raison de votre décision.

La Mexicaine de 34 ans a évoqué la réaction étrange que son corps a eue il y a plus d’un mois et qui l’a forcée à être hospitalisée après avoir souffert de paralysie faciale et passé quelques jours de terreur à l’hôpital par un neurologue qui lui a diagnostiqué une mauvaise manière.

Selon l’animatrice, elle n’a aucune certitude, mais ce qui s’est passé pourrait être lié au syndrome connu sous le nom de maladie des implants mammaires BII (maladie des implants mammaires), une maladie qui attaque certaines femmes après avoir reçu des implants mammaires, et dans laquelle elles développent une série de symptômes , comme la fatigue chronique, les maux de tête, la perte de cheveux, la perte de mémoire, la sécheresse des yeux et de la bouche et des douleurs musculaires, entre autres.

« Je ne sais toujours pas ce qui m’est arrivé. Je continue de faire des tests, je continue à voir des médecins, je continue à faire un peu de tout, mais je me sens bien. Il m’est arrivé quelque chose et je ne sais toujours pas ce que c’est. Maintenant, en décembre, je vais me faire opérer, car c’est déjà comme l’une des choses que je vais exclure et c’est la maladie des implants mammaires (BII) », a-t-il révélé à l’émission Univision Sal y Pepper.

Espinoza a choisi de subir une intervention chirurgicale pour retirer ses implants mammaires dès que possible, puis de déménager avec son mari, Aníbal Marrero, et son fils Matteo, 6 ans, au Mexique, où elle commencera les enregistrements de son premier rôle principal dans le film telenovela » Guerrero Heart « de Televisa.

La conductrice a précisé qu’elle résidera une année entière au Mexique, afin que son fils puisse fréquenter toute l’année scolaire. « Matteo va entrer à l’école là-bas, nous allons rester une année complète pour qu’il puisse finir l’école », a-t-il expliqué après avoir noté que ses parents vivront également avec eux pendant quelques mois.