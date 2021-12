. Alejandra Espinoza vêtue de cuir

Alejandra Espinoza en plus d’être une animatrice de télévision à succès, est également devenue une référence en matière de mode pour ses millions de followers à travers le monde.

Et cette fois, en pleine période de Noël, la première Nuestra Belleza Latina a frappé avec son look en cuir, avec lequel elle ressemblait à un top model des plus grandes, et qui filme sur les réseaux sociaux.

Dans l’ensemble de photos, capturé dans un beau paysage avec un chemin découvert, Alejandra est vue, vêtue de noir de la tête aux pieds, avec une jupe-pantalon en cuir très courte, qu’elle accompagnait de longues et frappantes bottes en cuir, où la cerise sur le gâteau était son sac, également en cuir.

« 🖤 » était l’étymologie avec laquelle l’ex-reine a publié les photos de son look, qui était accompagné d’une chemise et d’une veste noires.

Comme prévu, les réactions de ses fans ne se sont pas fait attendre, et en plus de nombreux la comparant à de grandes stars des podiums et du cinéma d’acteur, comme Gal Gadot, d’autres ont fait l’éloge.

« Bénédictions belles, joyeuses fêtes », « Je l’aime », « si beau », « quelle beauté » et « notre top model » étaient quelques-unes des phrases qui ont brillé dans les réseaux mexicains, après avoir partagé leurs clichés en cuir.

La nouvelle publication d’Alejandra se produit juste au moment où la Mexicaine fait la promotion de son projet le plus récent à la télévision, qui représente non seulement son saut vers les rôles principaux, mais aussi ses débuts sur le marché anglo.

Il y a quelques jours, l’ancienne reine de beauté a annoncé en grande pompe la première de son film de Noël « La magie, qui la fait littéralement sauter de bonheur pour un rêve de plus, réalisé.

La star d’Univisión a partagé un aperçu du film, aux côtés de l’acteur Kristos Andrews, qui raconte l’histoire d’un homme qui ne croit plus en l’amour, et qui rencontre Cupido à Noël, qui le tire avec la belle Carolina Castillo, personnage interprété par Alejandra .

« Mon premier film en anglais, mon premier #leadrole, et pour que ce soit dans un film de Noël, c’est un rêve devenu réalité💫 », a commenté la première Nuestra Belleza Latina, après avoir annoncé son film, qui est désormais disponible. « Dieu sait toujours quand, où, comment et avec qui. »

« Vous pouvez déjà le voir sur @amazonprimevideo. J’espère que cela vous plaira❤️ #THEMAGIC « , a ajouté l’hôte.

Dites-nous ce que vous pensez du look d’Alejandra.