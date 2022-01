Alejandra Guzmán a de nouveau été infectée par COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La chanteuse a de nouveau contracté la maladie causée par le SRAS-CoV-2, selon la fiche d’information de son manager, on sait qu’elle présente des symptômes bénins et que son humeur est bonne.

La déclaration sur la santé d’Alejandra Guzmán a été partagée le 4 janvier par son équipe et on peut y lire ce qui suit :

« Ce matin, Alejandra Guzmán a de nouveau été testée positive au COVID. Ceci après avoir eu le COVID l’année dernière et avoir été vacciné deux fois. Comme vous le savez tous, sa mère se remet également du COVID et Alejandra a pris soin d’elle autant que possible. »

De cette façon, il a été laissé entendre que la contagion aurait pu survenir alors qu’elle s’occupait de Silvia Pinal, qui est récemment rentrée chez elle pour se remettre de COVID-19.

La chanteuse de rock et fille de Silvia Pinal sera isolée la semaine prochaine afin de ne pas contaminer d’autres personnes, malgré qu’elle soit malade du coronavirus, Alejandra Guzmán a fait une drôle de demande dans le communiqué :

« La semaine prochaine, Alejandra sera isolée. Elle nous a demandé de préciser qu’un très beau médecin s’occupe d’elle. » Rappelons que la première fois que le rockeur a contracté le coronavirus, c’était en mars 2021.

Après qu’Alejandra et Enrique Guzmán aient été sur le forum Mimí Contigo, on a appris que le conducteur avait été infecté par le coronavirus, donc le père et la fille ont été testés. Il y a presque un an le bilan était positif pour l’interprète de Je t’attendais.