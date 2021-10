Alejandra Guzmán annulerait le concert pour ne pas avoir vendu de billets | Instagram

Tout semble indiquer que le célèbre chanteur Alejandra Guzmán a annulé l’un de ses concerts en raison de la baisse des ventes de billets, disent-ils, ce qui a sans aucun doute beaucoup impressionné, puisqu’elle est l’une des chanteuses mexicaines les plus recherchées, ou l’était.

La version de l’épidémie de virus au sein de l’équipe d’Alejandra Guzmán a été remise en question, car il a été dit que pour cette raison, elle avait annulé son concert.

C’est par le biais d’un communiqué officiel, où Alejandra Guzmán a confirmé qu’elle avait annulé son concert prévu le 30 octobre à Tepatitlán, Jalisco, en raison d’une épidémie de cas de COVID-19 au sein de son équipe de travail, mais Gustavo Adolfo Infante a remis en question cette version.

C’est ainsi que le journaliste de divertissement controversé a déclaré que la chanteuse mexicaine avait dû annuler son concert pour le faible vente de billets, une version qui a pris beaucoup de force grâce aux spéculations sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de gens prétendent que ce serait une conséquence de la controverse que sa fille, Frida Sofía, a déclenchée, affirmant que son grand-père, Enrique Guzmán, l’avait maltraitée lorsqu’elle était mineure. le feu pour son père, déclenchant une vague d’indignation.

Nous tenons à informer que pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concert d’Alejandra Guzmán qui se tiendra le 30 octobre sera annulé en raison de COVID-19 ».

Cependant, Gustavo Adolfo Infante a souligné que la fille de Silvia Pinal avait si peu de ventes de billets qu’elle a été forcée d’annuler son concert.

Personne n’a acheté de billets. C’est une affaire, les billets n’avaient pas été vendus, la prévente était très basse, alors il a décidé de l’annuler ».

Ainsi, en cas de doute, le journaliste de divertissement a déclaré que c’était le bureau de Palenque de Tepatitlán qui l’avait informé :

Je ne sais pas si Guadalajara ne vend pas, si les gens ont peur, si les ventes sont mauvaises en ce moment ».

D’autre part, la chanteuse de 53 ans s’est fait connaître grâce au fait que sa mère, Silvia Pinal, est une célèbre actrice mexicaine.

Dès son plus jeune âge, elle se lance dans la musique et son succès est quasi immédiat et depuis son enfance elle participe à des émissions de télévision, mais c’est jusqu’à l’âge de 16 ans qu’elle prend la décision d’officialiser sa carrière de chanteuse.

La vérité est que sa famille a été impliquée dans des controverses sans fin, ce qui a sans aucun doute affecté sa carrière artistique et il semble qu’il soit maintenant sur le point de subir les conséquences de tout cela.