Alejandra Guzmán critique sa fille Frida Sofia

. Frida Sofía assure qu’elle ne veut pas de vengeance mais de justice

L’interview récente qu’Alejandra Guzmán a offerte à son amie, la journaliste mexicaine Adela Micha, continue d’être un sujet de conversation, car dans ce dialogue, la chanteuse a ouvert son cœur, au milieu de la controverse générée par les allégations d’abus sexuels présumés que sa fille Frida Sofia a fait contre son propre grand-père, Enrique Guzmán.

Et bien que l’interprète de “Ma pire erreur” ait assuré qu’elle aime beaucoup sa fille de 29 ans, et lui a même dit que lorsqu’elle sera prête à parler en privé avec elle, cherchez-la, car elle l’attendra elle, le chanteur a également attaqué Frida Sofia et il lui a lancé plusieurs fléchettes qui ont généré toutes sortes de réactions.

La Guzmán a mentionné à plusieurs reprises au cours de l’entretien, que nous présentons ici, qu’elle voulait que sa fille travaille et gagne sa vie pour elle-même et ne s’attende pas à l’aide de sa mère et sans donner aucun crédit aux allégations d’abus sexuel d’elle. fille, au contraire, il lui a demandé d’arrêter “le cirque” qu’il a mis en place et laissé entendre que la jeune femme souhaite avoir plus de popularité sur les réseaux sociaux.

«Elle est juste là à Miami et vit comme une reine, mais ce n’est pas la vie. Il faut ching..se pour avancer », a critiqué Alejandra. «C’est très facile comme ça d’avoir des followers… c’est vrai, c’est vrai. Malheureusement, en ce moment, il est très facile de dire du mal de quelqu’un et de brouiller cette personne, mais si vous savez qui vous êtes, vous passerez à autre chose. C’est pourquoi je suis venu pour montrer mon visage, pour clore ce chapitre et pour qu’ils se rendent compte qu’il y a un désordre qui lui fait dire des choses qu’elle croit vraies ».

La chanteuse de 53 ans a insisté sur le fait qu’elle a aidé sa fille jusqu’à ce qu’elle ne puisse pas, même financièrement, en lui achetant un appartement et une voiture, et que la jeune femme est allée très loin avec ses accusations, un fait qui l’a très affecté.

«Je suis une mère brisée. Je n’avais jamais vécu quelque chose d’aussi laid, comme avoir vu mon père détruit par quelque chose qu’il n’avait pas fait, et c’est injuste … J’espère que quelqu’un pourra l’aider. Je laisse ça à Dieu, parce que je ne peux pas gérer ça, d’être impliqué dans tant de merde … », a averti l’artiste, ajoutant qu’elle sentait que le comportement de sa fille reflète aussi celui d’une génération comme la génération Y.

“Je pense que c’est la génération qui veut tout vite, mais je pense que vous devez vous affréter pour pouvoir réaliser quelque chose … ce n’est pas si facile”, a déclaré Guzmán. «J’ai déjà payé tout ce que j’avais à payer, et elle a déjà 29 ans, je veux qu’elle soit indépendante et qu’elle travaille, mais il y a de la colère, un ressentiment (chez Frida) (…) J’ai eu du mal à l’aider sa. Si elle ne veut pas avancer, je ne peux rien faire, et regarde, j’ai fait tout ce que j’ai pu ».

Malgré de sévères critiques contre sa fille, Alejandra Guzmán a mentionné dans l’émission d’Adela Micha que la jeune femme était très talentueuse, mais a insisté sur le fait qu’elle était une menteuse.

«Elle a un pitch parfait, elle a étudié deux carrières. Vous avez tout pour avancer, sans avoir besoin de mentir ou de porter de fausses accusations. Mais chacun décide quoi faire de sa vie, et je trouve que c’est triste, car au final je ne pense pas que ce soit si facile à oublier et que ce ne sera pas positif pour elle », a déclaré la Mexicaine.