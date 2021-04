Alejandra Guzmán dit que Frida Sofía est mentalement malade

. Alejandra Guzmán insiste sur le fait que sa fille Frida Sofía est atteinte de maladie mentale: [Video]

Depuis que Frida Sofía a mis au jour les allégations d’abus sexuels présumés contre son grand-père, Enrique Guzmán, 79 ans, au début du mois, plusieurs proches de la jeune femme ont manifesté à la télévision pour prendre position sur les faits.

Et cette fois, Alejandra Guzmán a décidé de parler ouvertement des graves accusations que sa fille porte contre son père, et a fait des déclarations fortes, en dialogue avec la journaliste mexicaine Adela Micha, sur l’émission «Adela me l’a dit».

La chanteuse a réitéré dans sa conversation que sa fille a une maladie mentale, pour laquelle elle a une fois de plus rejeté les accusations d’abus sexuels portées par Frida Sofía, et a dit qu’elle était fatiguée de la jeune femme ayant fait rage, dans laquelle elle a décrit comme des attaques injustes contre sa famille. La Guzmán a défendu l’innocence de son père bec et ongles et a déclaré que l’histoire de Frida ne correspond pas à la réalité.

«Je pense que cela a atteint un niveau très élevé. Pour moi, cela a été incroyable, c’est très triste pour moi, car il s’agit de ma fille. Je lui ai donné naissance, ainsi que mon père, que j’aime et adore, et il est bon que nous parlions; Expliquons clairement la situation que j’ai vécue jusqu’à présent », a déclaré l’interprète de« Queen of Hearts », commentant que dès son plus jeune âge, sa fille a été diagnostiquée avec une maladie mentale et que même Alejandra a été agressée physiquement par le jeune femme.

«J’ai dû envoyer Frida dans une école, car ils ont essayé de la kidnapper et elle n’avait que 12 ans. Je l’ai emmenée dans la meilleure école, qui était Ramsy School, dans laquelle, l’année dernière, on lui a diagnostiqué une «personnalité frontalière». Je suis allé à l’école et un thérapeute m’a parlé de cette condition », a commenté Guzmán. «Je pense qu’il y a quelque chose en elle qui ne la fait pas ressentir, je pense qu’elle a atteint un point où elle n’a aucun lien avec la réalité. Je ne pense pas qu’il avait le bon thérapeute ».

La maladie qu’il prétend souffrir de sa fille est caractérisée par une personnalité émotionnellement instable, avec un sens déformé de soi et un détachement de la réalité. La clinique Mayo le définit comme «un trouble de santé mentale qui affecte la façon dont vous pensez et ressentez vous-même et les autres, causant des problèmes de fonctionnement dans la vie quotidienne. Cela comprend des problèmes d’image de soi, des difficultés à gérer les émotions et le comportement et un modèle de relations instables ».

La chanteuse a assuré qu’elle avait essayé d’être une bonne mère, contrairement à ce qu’assure Frida Sofía, et a averti à plusieurs reprises dans son interview que la maladie de sa fille et l’attitude avec laquelle elle les attaque l’ont amenée à parler contre la sienne. du sang.

“Yo la he ayudado, he tratado de tener a Frida bajo medicamento, pero a veces no terminábamos la terapia, o no tomábamos las medicinas, como debía ser, entonces ha sido muy difícil para mí (…) Al final yo traté de darle lo mieux. Je lui ai donné un appartement, je lui ai donné une voiture, ce qui, j’espère, lui plaira. Elle vient d’avoir 29 ans et pendant deux ans… c’est triste, parce que je n’arrive pas à y croire. Il a dit des choses sur moi qui ne sont pas vraies, qu’il n’a pas été possible de vérifier, parce que vous ne pouvez pas vérifier quelque chose qui n’est pas vrai », a commenté l’artiste dans son entretien.

Alejandra Guzmán est allée plus loin et a assuré que la raison pour laquelle elle n’a pas intenté de poursuites judiciaires contre Frida Sofía est qu’elle est sa fille, mais elle soutient que son père, Enrique Guzmán, les emmène, car il croit en son innocence.

«Ça fait très mal, imaginez maintenant être jugé, être choisi pour quelque chose qui n’est pas vrai. Et je n’ai pas parlé, car c’est ma fille. Je ne l’ai pas poursuivie, parce qu’elle est ma fille, mais je ne peux pas lui permettre d’atteindre ce niveau et de parler de mon père, qui l’a tant soutenue. Mon père a d’autres petites-filles et d’autres petits-enfants et il nous a toujours donné de l’affection », a déclaré l’interprète.

«Je lui pardonne, parce que je sais qu’elle est malade, parce que je sais qu’elle n’est pas comme ça, mais ce n’est pas juste qu’une petite personne qui ne fait que commencer et que nous aimons tant se voit accorder tant d’importance et de poids, et avec un peu de chance (actions en justice intentées par son père) c’est le moyen d’aller à la racine du problème et de l’aider à l’aider. Je serai toujours là. J’ai été agressé en public pendant deux ans (par Frida), mais je suis dans la même histoire depuis 15 ans (en privé) », a ajouté le Mexicain de 53 ans. “C’est incroyable que jusqu’à présent on ne puisse pas se défendre, et mon père, parce que s’il doit faire les actions qu’il doit faire pour montrer qu’il n’a rien fait de mal, alors allez-y.”