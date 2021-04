Alejandra Guzmán envoie un communiqué sur les accusations de Frida contre Enrique Guzmán

Le message suivant est lu sur le compte Facebook de la société All Parts Move, qui la représente:

«Déclaration d’Alejandra Guzmán au nom de la famille Guzmán: Nous avons suivi les étranges accusations faites par Frida Sofía Guzmán dans les médias ces dernières semaines. Nous avons choisi de ne pas répondre par les médias, mais en faisant savoir à Frida Sofía que nous l’aimons, que nous espérons qu’elle recevra l’aide pour améliorer sa santé mentale dont elle a si clairement besoin et que nous sommes ici à bras ouverts, chaque fois l’intention de clarifier et de réconcilier se fait en privé et sans intention de l’exposer dans les médias.

La chanteuse a partagé quelques photos dans lesquelles elle apparaît avec sa fille et qui montrent la relation étroite qu’ils entretiennent. (Twitter.com/@Al3jandraGuzman)

“Les déclarations d’Enrique et Luis Enrique Guzmán faites hier dans le programme Ventaneando seront les seules déclarations médiatiques de la famille à ce sujet. Nous ne voulons pas participer à cette vague de ragots qui est due à des” journalistes inquiets “profitant de la malheureuse situation de Frida », le texte abondait.