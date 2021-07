in

Alejandra Guzmán est prise dans une inondation ! | Instagram

Comme indiqué, le célèbre chanteur Alejandra Guzmán s’est retrouvée bloquée au milieu d’une avenue alors qu’elle voyageait dans sa voiture en raison des inondations qui ont touché la ville de Mexico, cependant, heureusement, un policier a réussi à la secourir.

C’est vrai, Alejandra Guzmán a vécu une situation à risque au milieu des fortes pluies qui se sont produites ces derniers jours et qui ont provoqué des inondations dans diverses parties de la ville de Mexico.

L’interprète de “Mauvaise herbe« Elle a été victime des dégâts que les tempêtes ont causés sur les routes, puisqu’elle était pratiquement piégée dans une lagune.

C’est ainsi que la fille de Silvia Pinal et Enrique Guzmán a utilisé leurs réseaux sociaux pour partager avec leurs followers des photos du moment où elle s’est retrouvée bloquée sur une avenue, alors qu’elle circulait dans sa voiture, ceci parce que le niveau d’eau est passé de tel que le véhicule pouvait pas continuer à avancer.

À travers ses histoires Instagram, Alejandra Guzmán a souligné qu’elle était accompagnée de deux amis à bord de sa voiture, cependant, l’inondation les a empêchés de continuer leur voyage dans l’avenue.

Dans l’enregistrement, l’eau sale est observée courant autour de la voiture, puisque les drains avaient été recouverts.

Regarde ça : nous sommes coincés ici dans un lagon, Emiliano (son chauffeur), mon comadre et moi”, a mentionné le chanteur au début de la vidéo.

Alejandra Guzmán a indiqué que des éléments de sécurité sont venus à leur secours et les ont aidés à sortir leur voiture de l’inondation avec une dépanneuse, car étant au milieu de l’avenue, ils ne laissaient passer personne.

Le camion du chanteur a dû être accroché à une grue pour pouvoir se déplacer malgré le niveau de l’eau.

De plus, grâce à la collaboration de la police, il a été possible de découvrir les drains et de dégager la zone afin que les citoyens puissent se déplacer sur la route.

D’autre part, la chanteuse et son père, Enrique Guzmán, font face à une procédure judiciaire après que Frida Sofía a déposé une plainte contre sa mère et son grand-père pour les crimes d’abus sexuels, de viol familial et de corruption de mineurs.

Dans ses dernières déclarations, Frida Sofía a évoqué à quel point son enfance a été compliquée à côté de la dynastie Pinal et sa relation tendue avec sa mère, Alejandra Guzmán.

J’ai vu une interview d’il y a longtemps dans laquelle elle dit : “Je me sens juste très seule, j’ai besoin de compagnie” et elle dit que c’est pour ça qu’elle m’a eu. Je ne pense pas que ce soit la façon de mettre un bébé au monde », a-t-il déclaré dans une interview pour People en español.

Il semble que pour la famille Guzman, il pleut sur le mouillé, car il avale après jour, ce qui est vraiment regrettable.