Alejandra Guzmán parle des accusations d’abus de Frida Sofía

En outre, il a déclaré que le sujet avait déjà été discuté avec toute sa famille et que personne ne s’était mal exprimé sur Enrique Guzmán. «J’en ai parlé avec toute ma famille, j’ai parlé à Sylvia (Pasquel), j’ai parlé à ma mère et à mon père. Il n’a jamais rien fait à personne dans ma famille. Et ce n’est pas juste qu’il soit choisi et crucifié pour quelque chose que ni moi ni mon père n’avons fait, et je vous le dis parce que je le connais parce qu’il m’a donné naissance et parce que je l’aime », a-t-il dit.

Concernant la possibilité qu’Enrique Guzmán intente une action en justice contre sa petite-fille pour diffamation, Alejandra a déclaré que son père avait parfaitement le droit de le faire, s’il le juge opportun. “! Qu’il fasse tout ce qui est nécessaire pour que la vérité puisse être découverte et lui permette d’être plus calme, je pense que c’est bien qu’il fasse ce qu’il juge nécessaire.”

De plus, la chanteuse considère que Frida est très rancunière car elle a cessé de lui donner de l’argent pour son entretien, même ainsi, elle a déclaré qu’elle ne fermerait jamais les portes de sa vie et a réitéré qu’elle aimerait l’approcher pour parler en face à face. , sans impliquer plus de monde et beaucoup moins d’émissions de télévision.