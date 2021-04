Alejandra Guzmán pense que son père a abusé de Frida Sofia?

. Alejandra Guzmán pense-t-elle que son père a abusé sexuellement de Frida Sofia?

Cette semaine, Alejandra Guzmán s’est entretenue avec la journaliste Adela Micha, dans l’émission «Adela me l’a dit», à propos des délicates accusations de sa fille Frida Sofía contre son grand-père, Enrique Guzmán, qu’elle souligne comme l’avoir agressée sexuellement depuis qu’elle était une fille de 5 ans.

Et en plus de s’assurer que sa fille a une maladie mentale qui l’amène à déformer la réalité, il a offert son soutien absolu à son père et a déclaré qu’il ne croyait pas une seconde aux allégations de la jeune fille de 29 ans.

«Il n’a jamais rien fait à personne dans la famille. S’il vous plaît, réalisez d’où viennent les choses … mais je veux mettre le “ jusqu’ici ”, car il n’est pas possible que nous soyons distingués, jugés et crucifiés, parce que c’est quelque chose que nous n’avons pas fait … (Je savoir) parce que je le connais, parce qu’il m’a donné naissance, parce qu’il est mon père », a commenté la star de la musique pop dans l’émission susmentionnée.

#Interview Alejandra Guzmán avec Adela I Partie ISabonnez-vous à La Saga ICI: goo.gl/Ye2bSD Regardez le programme #MeLoDijoAdela du lundi au vendredi à partir de 21h00. à 12h00 via El Heraldo TV, écoutez-nous sur 98.5FM de El Heraldo Radio et suivez-nous sur Youtube & Facebook. Plus d’Adela Micha: Suivez Adela: instagram.com/adelamicha/ Twitter: twitter.com/Adela_Micha Plus de La Saga: Facebook: facebook.com/LaSagaOfficial/ Instagram:… 2021-04-19T16: 42: 19Z

«(Je crois en son innocence) parce que je le sais, parce que je sais que c’est un grand homme. Parce qu’il est mon père, parce qu’il m’a donné la vie, parce que c’est un personnage qui travaille dans la vie, parce qu’il s’est excusé pour les coups qu’il a donnés à ma mère », a-t-il ajouté.

Et face à la défense énergique qu’Alejandra Guzmán a faite de son père, rejetant complètement les plaintes de Frida Sofía, la journaliste Adela Micha lui a demandé pourquoi elle avait automatiquement disqualifié les déclarations de sa fille, sans même demander à sa fille.

«Je ne l’ai pas disqualifiée, c’est que j’ai déjà été à l’endroit où elle a mis mon père. J’ai été à l’endroit où il m’a mis avec un drame. Toute la famille a été au même endroit que moi. Nous avons tous peur de ce qui peut se passer ensuite, car elle atteint un niveau incontrôlable. Je ne sais pas pourquoi il y a ce besoin de nous faire du mal, alors que je lui ai donné tout ce que je peux », a déclaré Guzmán.

«J’ai tout fait, je suis allé à toutes les thérapies, en cure de désintoxication, dans des endroits où ils peuvent m’aider. Je ne peux pas l’aider, car j’ai aussi mes problèmes et j’essaie de rester sobre, c’est ce que je fais… Je suis propre et sobre. Cela fait deux mois, et je suis contente, car je dois surmonter cette étape qui m’a fait traverser une horrible dépression », a-t-elle ajouté.

#Interview Alejandra Guzmán avec Adela Micha I Partie II Abonnez-vous à La Saga ICI: goo.gl/Ye2bSD Regardez le programme #MeLoDijoAdela du lundi au vendredi à partir de 21h00. à 12h00 via El Heraldo TV, écoutez-nous sur 98.5FM de El Heraldo Radio et suivez-nous sur Youtube & Facebook. Plus d’Adela Micha: Suivez Adela: instagram.com/adelamicha/ Twitter: twitter.com/Adela_Micha Plus de La Saga: Facebook: facebook.com/LaSagaOfficial/ Instagram:… 2021-04-19T16: 59: 26Z

Et bien que la chanteuse ait réaffirmé que sa fille souffre du trouble mental “Borderline”, elle a mentionné qu’elle ne comprenait pas la colère que sa fille a pour elle et sa famille, et a blâmé le fait qu’elle ne lui donnait plus d’argent.

«Je ne sais pas pourquoi cette colère débridée est. Je pense que c’est parce que j’ai arrêté de lui donner de l’argent pour l’entretien et l’assurance maladie, parce qu’il se soignait à sa manière, et je pense que c’est ce que font les analgésiques après un certain temps, parce que cela affecte votre système … la lobotomie », a déclaré le chanteur de “Faire l’amour avec un autre.”