Alejandra Guzmán pourrait dire au revoir à l’industrie de la musique

in

Alejandra Guzmán pourrait dire adieu à l’industrie musicale | Instagram

Le célèbre chanteur Alejandra Guzmán travaille sur un projet qui n’a rien à voir avec la musique ou la télévision, alors maintenant beaucoup se demandent si elle est sur le point de se retirer définitivement de l’industrie du divertissement.

Et c’est qu’après les nombreux scandales qu’elle a vécus avec sa fille, Frida Sofía, la diva du rock continue de travailler.

Comme vous pouvez le constater, au cours de plus de trois décennies de carrière artistique, la Reine de Cœur, Alejandra Guzmán, a récolté des centaines de succès et de triomphes en tant que chanteuse ; cependant, dernièrement, sa maternité l’a mise dans l’œil du cyclone.

C’est ainsi que les nombreux procès, plaintes et querelles avec sa fille, Frida Sofía, auraient pu amener la diva du rock à penser à elle. retraite des scènes et de chercher une nouvelle occupation.

Selon l’animateur Pepillo Origel, le protagoniste de ‘Le jeu des clés 2 ″ est déjà impliqué depuis longtemps dans un nouveau projet, une nouvelle collection de bijoux.

Alejandra Guzmán fabrique toute une collection de bijoux. Elle les conçoit, bien sûr avec l’aide de sa nièce, la fille de Luis Enrique, son frère », a avoué Pepillo.

Juan José Origel a annoncé que l’interprète de “Je veux plus de toi” dessinait une ligne de bijoux en collaboration avec le célèbre créateur de bijoux mexicain, Daniel Espinosa.

De plus, selon Origel, dans très peu de temps, Guzmán présentera sa collection de bijoux dans le centre historique de Mexico.

Mais ce n’est pas tout, puisque cette nouvelle activité emmènera également la rockeuse en tournée en terres espagnoles, puisque le mois prochain la présentation internationale de ses bijoux aura lieu à Madrid.

A noter qu’en plus de ça, la fille de la diva Silvia Pinal reste actuelle dans le monde de la musique avec son nouvel album ‘Je veux plus de toi’ et sur le petit écran avec sa participation en tant qu'”Astrid” en Amazonie série Prime, ‘Le jeu des clés 2’.

C’est pourquoi nous pouvons conclure qu’il semble que son incursion dans les bijoux ne l’éloignera pas du tout de la scène pour l’instant, ce qui calme sans aucun doute beaucoup ses followers, puisqu’elle est l’une des célébrités les plus recherchées. dans toute l’Amérique latine et sa retraite devrait être beaucoup plus tardive.