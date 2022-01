Alejandra Guzmán « Repose en paix » est en deuil

Alejandra Guzmán triste est en deuil, « Repose en paix » | Instagram

Sans aucun doute l’une des nouvelles les plus tristes qui puisse nous donner est le départ d’un être cher, qu’il s’agisse d’un ami ou de la famille, comme cela s’est produit avec Alejandra Guzmán qui est en deuil »,repose en paix » était l’adieu que le chanteur lui a fait.

Avec une triste nouvelle qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel avec une photo où elle est apparue à côté de César CejaC’est alors que la fille d’Enrique Guzmán et de Silvia Pinal a viré son amie qui, comme elle, était aussi rockeuse.

Le célèbre producteur mexicain n’a pas seulement collaboré avec Alejandra Guzman Il l’a également fait avec le chanteur et compositeur chilien à succès Mon Laferte, qui souffre sûrement aussi de sa perte, avec qui il a travaillé sur deux albums avec elle au Mexique.

Il y a un jour la chanteuse partageait la nouvelle via Instagram, sur les réseaux sociaux quelques réactions ont également été observées par des internautes déplorant sa perte.

La chanteuse à succès a également partagé une publication sur son Instagram, avec une photo à côté de Ceja où elle a regretté son départ, écrivant de beaux mots qui serreraient le cœur de n’importe qui, en raison de la sensibilité et de la nature personnelle de ses mots.

Alejandra Guzmán et César Ceja en plus du travail qu’ils ont fait, ils étaient de très bons amis | Instagram laguzmanmx

Les fans du chanteur chilien ont partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, avec des mots tristes et des sentiments mitigés, d’autant plus qu’en plus d’être un excellent musicien, c’était aussi une excellente personne.

D’autres comptes Twitter de grandes industries ont également déploré son départ, ajoutant qu’il était un musicien sans pareil, un grand producteur et ami ; Des jetons de soutien ont également été envoyés à la famille de César Ceja.

Il semble que cette année Alejandra Guzman Il l’a commencé du mauvais pied, étant donné que l’interprète de « Yo Te Esperaba » a de nouveau été infecté par le virus à l’origine de la pandémie, malgré les deux vaccins que tout Mexicain devrait avoir aujourd’hui.

Avec cette nouvelle variante, de nombreuses personnes ont de nouveau été infectées, parmi lesquelles, comme déjà mentionné, la célèbre chanteuse, malgré sa contagion, elle est de très bonne humeur et il semble que sa contagion n’ait pas été si grave.

Comme sa mère Silvia Pinal, qui est actuellement également infectée, c’est « La Guzmán » qui a été le plus au courant d’elle malgré sa contagion et les symptômes possibles qu’elle peut avoir.