Alejandra Guzmán testée positive au Covid-19 après une contagion de sa mère, Silvia Pinal

« Ce matin Alexandra Guzman a de nouveau été testé positif au Covid-19. Ceci, après avoir eu la maladie l’année dernière et avoir été vacciné deux fois. Comme tout le monde le sait, sa mère se remet également de la maladie et le chanteur a pris soin d’elle autant que possible », lit-on dans le document.

Le service de presse de l’interprète de Queen of Hearts a également rapporté, pour rassurer tous ses fans, qu' »Alejandra est de bonne humeur, ses symptômes sont légers, mais cela suffit évidemment. La semaine prochaine, elle sera isolée. » Et pour montrer sa bonne humeur, elle a ajouté qu' »elle nous a demandé de préciser qu’un très beau médecin s’occupe d’elle ».

Le directeur de Guzmán a également profité de l’annonce pour apporter des précisions sur les informations qui circulent sur la situation de la diva de l’âge d’or du cinéma national après sa sortie de Médica Sur et sur le fait qu’Alejandra a fait des déclarations sur votre état.

Il y a beaucoup d’histoires discutées à propos de Doña Silvia, basées sur une mauvaise interprétation de ce qu’Alejandra Guzmán a dit à travers la vitre de sa voiture cette semaine. Pour clarifier : l’actrice principale a 91 ans, et ce que sa fille a tenté d’expliquer, c’est que l’effet du Covid-19 l’a désorientée, parfois, ce qui est normal pour quelqu’un de son âge.

Service de presse Alejandra Guzmán