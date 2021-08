Alejandra Orozco défend les quatrièmes places au Mexique

Tokyo 2020 établir un record pour Mexique en appartement : sept quatrièmes places. Sept épreuves dans lesquelles la délégation nationale a frôlé le podium. De nombreuses critiques ont été formulées à son sujet. Mais Alejandra Orozco, Médaillé de bronze en plongeon synchronisé, il défend la performance des athlètes aztèques, puisqu’il assure qu’aucun d’entre eux ne se rend aux Jeux Olympiques avec l’idée de perdre.

“Ça me donne de l’émotion, je pense qu’il s’agissait de se rapprocher, ce n’était pas le mérite non plus, mais ils ont fait de leur mieux, ils ont essayé, nous avons tous essayé, nous avons tous laissé nos âmes et il y a de nombreux facteurs qui font que des positions sont attribuées ou que ces places sont attribuées. J’insiste, tous ceux qui ont terminé quatrième et ceux qui sont restés un peu plus loin, dans mon cas la sixième place en individuel (sa médaille de bronze était synchronisée), nous sommes plus motivés car nous savons que nous sommes plus proches, que nous avons deux ou trois ans pour se classer à nouveau et revenir aux suivants. Au lieu de le voir comme quelque chose de mauvais ou de négatif, on le voit comme quelque chose de positif pour se motiver”, a-t-il expliqué ce lundi.

«Je me sens heureux, très satisfait, très reconnaissant, béni parce que cette médaille était à neuf ans d’intervalle, neuf ans pendant lesquels j’ai été actif et j’ai commencé à créer ma propre histoire. Il est difficile d’y arriver, mais il est également difficile d’y rester. Je ne l’ai pas fait seul, je pense que je suis aussi avec toute mon équipe depuis neuf ans, nous avons essayé encore et encore. Bien sûr, nous avons grandi, nous avons avancé et ce résultat a été atteint. Beaucoup croyaient en moi plus que je ne croyais en moi-même. C’est aussi ça », a ajouté Alejandra Orozco.

«Même ainsi, neuf ans plus tard, il y a une Ale plus forte, créant son propre chemin, sa propre histoire, atteignant une élite, mais je suis également heureux qu’elle puisse inspirer et dire aux nouvelles générations que, malgré le fait que parfois la voir comme gris ou même si tu sens que ton travail ne marche pas ou tu sens que ce que tu sèmes, je le vois comme ça, ces neuf ans on sème du travail, on sème beaucoup de motivation, beaucoup d’envie et neuf ans plus tard le futur est arrivé, mais il est venu. Donc, vous ne devez pas abandonner, vous devez continuer à travailler, vous devez continuer à avoir de l’engagement, du désir et tôt ou tard le résultat sera atteint.» continua le plongeur.

Il a souligné que parmi les quatrièmes places, il y en avait plusieurs qui n’avaient jamais été aussi élevées et c’est pourquoi elles devraient être valorisées. “Nou c’était juste le nombre de médailles, mais aussi le nombre d’athlètes que nous étions, combien de nouveaux lieux historiques ont été créés, combien de femmes dans de nouveaux sports ont concouru. Cela semble étrange, tout le monde dit « pièces pures », mais il y avait aussi de nombreuses pièces historiques. Cela montre qu’en tant qu’athlètes, nous ne pensons pas à perdre, nous ne pensons pas à ne pas donner le meilleur de nous-mêmes, mais nous avons aussi tout donné. Si on est déjà à trois ans de Paris, c’est l’idée qu’on continue avec cette motivation de dire avec tout et un cycle de cinq ans, avec une pandémie, j’ai tout donné et j’ai terminé quatrième aux Jeux Olympiques, je peux atteindre le médailles à Paris. Vous partez avec cette motivation », a-t-il expliqué.

« Surtout si vous êtes accompagné d’un système qui croit en vous et qui a une vision, vous pouvez avoir un meilleur résultat. La vérité est ce que j’ai vu et ressenti avec tout le monde les athlètes du Mexique c’est que personne n’allait perdre, nous allions tous laisser nos âmes dans la piscine, même avec cette différence que vous n’avez pas vu votre famille dans les tribunes, il y en a beaucoup qui les poussent ou que vous n’avez pas ressenti ce cri, cet esprit dans les tribunes, mais vous l’avez imaginé et vous avez senti que tout le Mexique était avec toi. Il y avait beaucoup d’empathie, je pense que tout le Mexique nous soutenait, maintenant je le voyais beaucoup sur les réseaux sociaux, mais de manière positive ils nous soutenaient, croyaient en nous et comprenaient que ce qu’on voulait c’était inspirer que le monde continue tourner malgré ce qui s’était passé et que nous avions la foi que nous pouvons avancer, nous ne pouvons pas stagner », a ajouté Alejandra Orozco.

Elle a également soutenu ce qui a été fait pour sa discipline, celle qui a donné au pays le plus de médailles de l’histoire et que cette fois elle ne pouvait revenir qu’avec celle qu’elle a remportée avec Gabriela Agundez. “Je pense que c’est bien parce que c’est le sport au Mexique qui a le plus de médailles olympiques, nous sommes toujours dans les yeux, beaucoup de plongée est toujours attendue, des médailles sont toujours attendues, la plus haute est attendue. Ce cycle, cette dernière année en particulier, nous étions remplis de beaucoup d’incertitude concernant les lieux, les noms, mais nous étions aussi plusieurs générations. Cela en dit long sur la façon dont la plongée continue de progresser, elle continue d’avoir du niveau et du potentiel. Nous étions plus de cinq générations à chercher deux billets, nous étions tous dans cette incertitude. Dans notre cas, Gaby et moi étions tout le temps concentrés, main dans la main, unis, disant qu’on avait tellement travaillé qu’on allait le défendre dans et hors de la piscine, avec notre travail, nos scores », a-t-il affirmé.

« Nous avions beaucoup en tête que, il n’y avait pas un jour où nous ne le disions pas, comment nous devions faire la route. Nous l’avons vu comme un losange, nous étions à un point où nous ne savions pas où aller, mais ils ont tous mené à la même qui était la médaille olympique. Nous travaillons vers ce résultat. Donc, nous sommes arrivés aux Jeux Olympiques, pour beaucoup c’était leurs premiers Jeux, mais toujours la plongée doit apporter. Il y avait aussi des tests où les résultats précédents ont été améliorés, les scores ont été améliorés, ce qui parle de progrès. Nous sommes revenus pour disputer tous les tests avec une équipe complète, la plupart des tests qualifiés pour les World Series, cela parle aussi de cela Le Mexique sera présent dans les années à venir pour nourrir les nouvelles générations. Je le vois comme un progrès et je le vois comme la plongée n’a pas d’écart, au contraire, elle continue d’avoir une longue génération devant elle », a conclu Alejandra Orozco.