Alejandra Salazar : « Le défi est de rester numéro un »

Appuyée sur sa nouvelle pelle, elle est puissante et pleine de force. Une reine qui, pour la troisième fois, a dominé le monde. Un autre numéro un à ajouter à son CV impressionnant et un 2021 qui « en termes de travail, a été exceptionnel. Ma meilleure année à ce jour, haut la main & rdquor ;. Alejandra Salazar est une référence depuis longtemps.

Il le sait mais l’assume sereinement et avec un grand respect pour l’avenir. « Revenir au sommet est très gratifiant », reconnaît-il, « mais je le normalise beaucoup. Ça ne va pas me monter à la tête et je ne vais pas me perdre. Nous l’avons mérité mais cela ne changera rien. Tout n’est pas encore fait. Le défi est de le garder& rdquor ;.

Aujourd’hui, nous sommes le 31 décembre et elle soufflera ses bougies d’anniversaire et mangera les raisins presque à égalité. « Je vais passer la fin de l’année à Dubaï à me déconnecter un peu de tout. J’en ai besoin & rdquor;, il assure. Le corps doit se reposer, oui, mais l’esprit aussi. Alejandra le sait bien, elle « travaille avec un psychologue depuis de nombreuses années. J’ai eu des blessures graves, des moments très difficiles où, sans leur aide, il m’aurait été très difficile de continuer. Et que je suis une personne très positive et heureuse, mais ce n’est pas suffisant. Les peurs doivent être travaillées & rdquor ;.

Pour Salazar « C’est une figure incontournable. Et pas seulement pour les joueurs, mais aussi pour l’entraîneur. Il subit aussi la pression et la haute tension de la concurrence et doit canaliser. Nous sommes une équipe & rdquor;. Une « équipe » réussie qui attend un 2022 « rapide et excitant & rdquor;, dit Ale en disant au revoir avec une valise à la main. Joyeux anniversaire, championne !

