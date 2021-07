Alejandro Balde a la chance d’impressionner à l’entraînement de pré-saison de Barcelone

L’arrière gauche de Barcelone B Alejandro Balde a été appelé mardi à l’entraînement de l’équipe première et aura désormais la chance de montrer à Ronald Koeman ce qu’il peut faire.

Balde a initialement rejoint Barcelone B pour des contrôles médicaux avant la nouvelle campagne, mais est maintenant passé à la première équipe.

C’est une grande opportunité pour le jeune, en particulier avec Barcelone qui ne devrait plus remplacer Junior Firpo.

Il a été rapporté que le Barça utiliserait à la place Sergino Dest et Balde comme remplaçant de Jordi Alba cette saison à l’arrière gauche.

L’entraîneur de Barcelone B, Sergio Barjuan, admet que c’est une grande chance pour Balde et les autres jeunes travaillant actuellement avec Koeman et le joueur régulier de l’équipe première.

“C’est important pour eux mais ils doivent savoir que c’est une récompense et ils doivent montrer pourquoi ils passent la pré-saison avec la première équipe, et savoir que leur équipe est le Barça B. Ils doivent profiter de l’occasion et travailler dur pour garder leur place.

Origine | FC Barcelona