Alejandro Balde de Barcelone testé positif pour Covid, le Real Majorque également touché

Alejandro Balde est devenu le quatrième joueur de Barcelone à être testé positif pour Covid-19 après le retour de l’équipe à l’entraînement mardi.

Les Catalans ont déjà annoncé que Dani Alves, Clement Lenglet et Jordi Alba avaient été testés positifs, et Balde rejoint maintenant le trio en étant mis à l’écart.

La bonne nouvelle est que Balde serait également en « bonne santé » et s’isole à la maison.

Le joueur est en bonne santé et est en isolement à son domicile. Le Club a informé les autorités compétentes. pic.twitter.com/JZLqcrQOao

L’absence de Balde est un autre problème pour Xavi qui manque rapidement de joueurs. L’entraîneur a déjà une liste de blessures substantielle à gérer avant le match, tandis que Gavi et Sergio Busquets sont bannis.

Pendant ce temps, le Real Majorque a également des problèmes avant le match. Le club a annoncé mardi qu’il faisait également face à un certain nombre de tests positifs.

« Les tests PCR effectués hier et pendant la période des vacances ont détecté quatre positifs parmi l’équipe première et trois parmi les membres du staff technique. Tous vont bien, isolés chez eux et suivant les indications médicales des autorités sanitaires. »

Origine | Real Majorque