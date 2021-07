Alejandro Balde signe un nouveau contrat à Barcelone jusqu’en 2024

Ce modèle s’accroche directement au mur et se connecte aux smartphones et utilise votre communicateur Technologie Wi-Fi. Avec une finition bicolore où le métal est présent, exactement là où se trouve le bouton poussoir traditionnel. Un détail important est que l’intérieur comprend un batterie rechargeable c’est ce qui est utilisé pour qu’AZUZA fonctionne complètement (la […] More