Alejandro Balde va-t-il donner une chance à Barcelone avec Jordi Alba?

Alejandro Balde a fait ses débuts à Barcelone lors de la défaite en Ligue des champions contre le Bayern Munich et pourrait avoir la chance d’impressionner dans la première équipe maintenant que Jordi Alba a été exclu pour blessure.

Barcelone a confirmé mercredi qu’Alba avait un problème aux ischio-jambiers, les premiers rapports suggérant que l’international espagnol manquera jusqu’à un mois d’action. Si le rapport s’avère vrai, Alba manquera les matchs contre Grenade, Cadix, Levante, Benfica et l’Atletico Madrid.

Ronald Koeman aura besoin d’un remplaçant et considérera sûrement Balde maintenant. Le jeune a semblé vif au cours de ses 16 minutes sur le terrain contre le Bayern et espère qu’il en a fait assez pour convaincre son manager qu’il mérite une course dans l’équipe, en commençant contre Grenade lundi.

Le joueur de 18 ans a admis après le match qu’il espérait plus de temps de jeu.

« Les débuts étaient un rêve devenu réalité malgré le résultat. J’ai travaillé longtemps et durement depuis que je suis arrivé dans ce club et je suis très heureux. «Je ne m’attendais pas à monter. Mais quand Jordi a demandé à sortir, j’ai eu 30 secondes pour m’échauffer et ensuite j’étais en marche. Tant de choses me traversaient la tête, mais j’étais vraiment prêt pour ça. “À partir de maintenant, j’espère avoir plus de temps de jeu et acquérir de l’expérience, continuer à m’entraîner avec les gars et apprendre des meilleurs.” Origine | FC Barcelona

Balde est le seul autre arrière gauche spécialisé disponible pour Ronald Koeman et semble un bon pari pour commencer la prochaine fois. Le Néerlandais peut être tenté d’utiliser Sergi Roberto ou Sergino Dest sur le flanc opposé et entre dans le match sous un peu de pression après la défaite du Bayern.

La seule chose en faveur de Koeman en ce moment, et qui peut l’aider à garder son emploi pour le moment, est sa volonté d’offrir du temps de jeu aux jeunes, ce qui est aussi sûrement une bonne nouvelle pour Balde.

Pendant ce temps, le club a déjà démontré sa confiance en l’adolescent, en remettant au jeune un nouveau contrat en juillet qui court jusqu’en 2024 et contient une clause de rachat fixée à 500 millions d’euros.