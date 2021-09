15/09/2021 à 16h53 CEST

Avec le souvenir de Tokyo encore bien présent, tous les regards se tournent vers le Jeux de Paris 2024. La plus grande brièveté de ce prochain cycle olympique raccourcit les délais et conditionne la planification. En pleine transition entre les émotions du passé et les illusions du futur, le président du Comité Olympique Espagnol, Alejandro Blanco, a partagé une réunion télématique avec les 19 représentants du projet FER (Foment d’Esportistes amb Reptes) qui, entre fin juillet et début août, a concouru dans la capitale japonaise.

“Je dis toujours que vous, les athlètes, êtes le meilleur du sport espagnol. Vous êtes de grands ambassadeurs de notre pays. Vous nous ravissez. Vous nous donnez de nombreux arguments pour être fier de vous, mais, cette fois, vous vous êtes surpassé. Un scénario inconnu et très difficile à gérer vous a gêné ; mais, encore une fois, vous nous avez donné un exemple de dépassement, de réinvention et de résistance face à l’adversité. Vous êtes les représentants des 26 millions de personnes en Espagne qui pratiquent un sport. Se qualifier pour des Jeux est déjà une belle réussite. Une fois sur place, bien sûr, tout le monde veut gagner, mais cela reste une compétition et il faut être satisfait et fier. j’enlève mon chapeau avec toi. Et plus encore, avec le processus de crise et de pandémie que nous avons dû vivre. Je vous félicite car, au-delà du poste que chacun d’entre vous a atteint, l’important était d’être là et de représenter l’Espagne & rdquor;, a commenté le président du Comité olympique espagnol.

Alexandre Blanc il avait aussi des mots de reconnaissance et gratitude à la Fondation Trinidad Alfonso. “Je sais que vous êtes au courant, mais Je dois souligner. Vous avez la chance d’avoir le soutien de la Fondation et de son président, Juan Roig. Sur cette route qui vous attend vers Paris et pourquoi pas vers Los Angeles, l’aide précieuse de la Fondation Trinidad Alfonso vous le garderez toujours à l’esprit. Merci pour ce que vous nous donnez et ce que vous nous donnerez à l’avenir.

La meilleure façon de correspondre à la Fondation, quels que soient vos efforts et votre engagement au quotidien, est avoir une importante délégation valencienne du Projet FER à Paris 2024. Il reste moins de 3 ans. Ce cycle est plus court. Je sais que beaucoup d’entre vous ont été et sont plongés dans une profonde réflexion pour prendre une décision concernant leur avenir sportif. Bien sûr, personne mieux que vous pour prendre la décision qui vous convient le mieux. Mais je vous encourage à vous donner une nouvelle opportunité. Rêve grand pensez à Paris, dans des Jeux de pleine normalité, de liberté totale et sans restrictions& rdquor;, a commenté Blanco.

Juan Miguel Gómez, directeur de la Fondation Trinidad Alfonso, le promoteur du Projet FER. Gómez a remercié tous les athlètes sa présence aux Jeux précédents. “Nous sommes extrêmement fiers de vous tous. Surtout parce que nous avons augmenté notre délégation par rapport à Rio 2016. Nous en voulons toujours plus, bien sûr, comme les athlètes, qui sont les premiers à briller et à bien faire. Mais nous connaissons la difficulté et les exigences d’un événement qui rassemble les meilleurs du monde.

J’aimerais que les Jeux Olympiques de Paris soient demain pour enlever une épine, mais nous sommes très fiers que vous ayez représenté la Communauté valencienne et l’Espagne avec une telle dignité, a commenté le manager valencien, qui a ajouté : « Maintenant, nous voulons continuer à grandir et à bouger. une grande équipe à Paris. En vue de 2024, pratiquement, nous avons tous les athlètes présents à cette rencontre. Nous continuerons à vos côtés. Nous vous demandons de suivre les nôtres, avec ambition et défis. Vous nous avez presque tous fait part de l’envie que vous avez de vous rendre à Paris, Je suis sûr que vous essayerez à nouveau de réaliser votre rêve et, en même temps, contribuerez à réaliser le rêve de Juan Roig& rdquor;, a indiqué le directeur de la Fondation Trinidad Alfonso.

Les sportifs de la FER qui ont partagé ce rendez-vous numérique avec Alexandre Blanc et Juan Miguel Gomez, (trois d’entre eux ne pouvaient être dus à des engagements différents) ont voulu montrer, un à un, leur merci au COE et à la Fondation Trinidad Alfonso pour le soutien. A titre d’exemple, les interventions de deux d’entre eux : “Surtout pendant les mois de pandémie, l’aide du Projet FER était indispensable pour nous rendre à Tokyo, Nous serons toujours reconnaissants à la Fondation et à son président, Juan Roig, de nous avoir poussés sur cette voie vers Tokyo.& rdquor ;, a commenté Pablo Herrera. “Nous sommes contents. Je veux continuer à grandir, mais je suis très heureux d’avoir pu jouer les Jeux Olympiques. On aurait tous aimé le faire de façon excellente, mais c’est du sport et ce n’est pas toujours possible. On veut tous aller à Paris pour essayer de s’y améliorer & rdquor;, a-t-il commenté Lidon Muñoz.