Alejandro Blanco, le seul candidat à la présidence du Comité Olympique

19/11/2021 à 11:52 CET

Le candidat espagnol, Alexandre Blanc, sera le prochain président du Comité olympique espagnol (COE) car il est le seul candidat. Après aucune réclamation dans la liste provisoire des candidats présentée le 4 novembre, le candidat assumera la présidence le 1er décembre..

L’Espagnol, qui occupait le poste de président du COE depuis 2009, sera à nouveau le plus haut représentant de l’instance : Il a été réélu en 2009, 2013 et 2017 et sera réélu lors de la prochaine Assemblée Générale, où il sera réélu car le seul candidat est à nouveau.

Cela a été certifié par le Comité olympique espagnol lui-même dans un communiqué officiel : « En n’ayant pas reçu de plaintes contre la liste provisoire des candidats admis le 4 novembre et dans le respect du calendrier électoral, la Commission électorale pour les élections à la présidence du Comité olympique espagnol 2021 a accepté de publier la liste définitive des candidats avec Alejandro Blanco Bravo comme seul candidat. Les élections à la présidence du Comité olympique espagnol auront lieu lors de l’Assemblée générale extraordinaire du COE qui se tiendra le 1er décembre « .