Alejandro Cañizares bat le froid et le vent et est le premier leader à Vienne

15/04/2021 à 20:52 CEST

Sport.es

L’Espagnol Alejandro Cañizares est le leader solo de l’Open d’Autriche, un tournoi sur le circuit de golf européen, après avoir signé ce jeudi une carte de 67 coups (5 sous le par) le jour de l’ouverture en le Diamond Country Club d’Atzenbrugg, très froid et venteux.

Lors de son quatrième tournoi de l’année, l’homme de Malaga a fait preuve d’une grande maîtrise du “ putter ” et avec un “ aigle ”, quatre “ birdies ” et un “ bogey ”, il s’est classé premier, avec un coup de moins que le quatuor dirigé par l’Allemand Martin Kaymer, vainqueur du PGA Championship 2010 et de l’US Open 2014, et complété par l’Américain John Catlin, le Suédois Rikard Karlberg et le Sud-Africain Jacques Kruyswijk.

Alejandro Cañizares, 38 ans, compte deux victoires à son palmarès; le premier, à l’Open de Russie 2006 et le plus récent au trophée Hassan II du Maroc 2014.

Très satisfait

Dans les tournois disputés en 2021, il a terminé 58e au Qatar, a raté la coupe lors du premier tournoi kenyan et s’est qualifié 20e dans le second. Malaga est actuellement le numéro 628 mondial.

“Je suis très heureux. Il a été difficile de rester concentré car il fait très froid. Il était difficile de sentir ses mains et c’est très important”, a déclaré Cañizares dans des déclarations au circuit européen.

«Je pense que le point fort était de garder la tête sur chaque coup, parce que c’est très facile, quand on rate un coup, de le laisser passer des jours comme celui-ci quand on se bat physiquement et mentalement pour rester au chaud.“il ajouta.

Mauvais coups contrôlés

“Il s’agissait juste de faire mon processus et de prendre chaque coup et j’étais content de la façon dont j’ai géré les mauvais coups parce que je ne les ai pas laissés m’affecter, comme cela s’est produit dans le passé. C’était la clé », a-t-il dit.

«Je ne pense pas avoir joué à merveille du tee au green, mais j’ai réussi de très bons coups et fait de bons putts à la fin. donc une ronde solide dans l’ensemble », a-t-il commenté.

Pedro Oriol de Madrid a également joué dans une bonne performance le premier sur le terrain autrichien et, avec un record de 69 coups (-3), il est à deux coups sûrs du leader. aux côtés des Anglais Richard Mansell et Daniel Gavins et du Norvégien Jeff Winther.

Aussi gEmilio Cuartero et Gonzalo Fernández Castaño ont rejoint le terrain ce jeudi, tous deux avec -1