Alejandro Cañizares reste ferme en Autriche

16/04/2021 à 23:12 CEST

Sport.es

L’Espagnol Alejandro Cañizares reste le leader en solo de l’Open d’Autriche, dixième tournoi du circuit européen, après avoir délivré une carte de 70 coups (2 sous la normale) le deuxième jour joué ce Vendredi au Diamong Country Club à Atzenbrugg.

L’homme de Malaga a été moins précis qu’au premier tour. Engagé deux ‘bogeys’ et un ‘double bogey’ sur le 11e trou, mais il a corrigé ses erreurs avec 7 birdies qui lui ont permis de conserver la tête.

Un impact loin Derrière Cañizares se trouvent l’Américain John Catlin et l’Allemand Martin Kaymer, vainqueur du championnat PGA 2010 et l’US Open 2014. Les deux golfeurs ont signé un record similaire à Manilva, 70 impacts (-2).

Pour briser la mauvaise séquence

L’Espagnol et l’Allemand se battent pour mettre fin à une séquence de sept ans sans victoire. La dernière victoire de Kaymer a été l’US Open 2014, qui l’a vu réalisation de la deuxième majeure. Alors que le dernier trophée de l’Andalou était le Hassan II du Maroc 2014.

Cañizares était satisfait de sa performance malgré le fait qu’il a affronté, pour la deuxième journée consécutive, les températures glaciales autrichiennes.«J’ai pris un mauvais départ. J’ai essayé de frapper chaque coup du mieux que je pouvais, car au début il faisait vraiment froid et je le sentais plus qu’hier. Je pense que le tournant a été le trou 15, où j’ai fait un long putt birdie. À partir de là, j’ai commencé à très bien faire », a-t-il déclaré.

Et a conclu: “Dans l’ensemble, c’était une excellente journée. Le plus important était de rester calme et concentré et d’accepter le fait que vous allez être gelé et bouger du mieux que vous pouvez à chaque tir.”.

Pedro Oriol de Madrid n’a pas réussi à battre le terrain et a clôturé ce deuxième set avec un score de 74 coups sûrs (+2). Oui, il a été réalisé par les Espagnols Pep Angles et Alejandro Rey, tous deux avec -1. Nacho Elvira (-3), Adri Arnaus (+1), Sebastián García (+7) et Carlos Pigem (+6) n’ont pas fait la coupe