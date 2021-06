Alejandro Davidovich Fokina dit au revoir à Roland-Garros

08/06/2021 à 20h15 CEST

Alejandro Davidovitch Fokina, joueur de tennis espagnol, numéro 46 de l’ATP, s’est incliné en quarts de finale de Roland-Garros par 6-4, 6-1 et 6-1 en une heure et trente-huit minutes contre l’Allemand Alexandre Zverev, numéro 6 de l’ATP et tête de série numéro 6. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Roland-Garros, les demi-finales.

Pendant le match, le joueur allemand a réussi à casser le service de son adversaire 9 fois, a eu une efficacité de 58% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 68% des points de service. Quant à Davidovich Fokina, il a réussi à casser le service de son rival 3 fois, son efficacité était de 60%, il a fait 3 doubles fautes et a réalisé 41% des points de service.

Pendant les demi-finales, nous aurons la confrontation du joueur de tennis allemand et du vainqueur du match entre le grec Stefanos Tsitsipas et le joueur russe Daniel Medvedev.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue extérieure et au cours de celui-ci, un total de 238 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont surmonté les tours précédents du championnat et les joueurs invités. De plus, elle est célébrée du 24 mai au 13 juin à Paris.