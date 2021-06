Alejandro Davidovich Fokina en quarts de finale de Roland-Garros

in

06/06/2021 à 21h15 CEST

Alejandro Davidovitch Fokina, espagnol, numéro 46 de l’ATP, s’est imposé en huitièmes de finale à Roland-Garros en deux heures et cinquante-sept minutes par 6-4, 6-4, 4-6 et 6-4 le joueur de tennis argentin Federico Delbonis, numéro 51 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur sera en quarts de finale de Roland-Garros.

Delbonis a réussi à casser le service de son rival 5 fois, tandis que le joueur espagnol l’a réussi 7 fois. De plus, Davidovich Fokina a eu une efficacité de 65% au premier service, 3 doubles fautes et a réussi à gagner 63% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 60%, a commis 5 doubles fautes et a remporté 57% des points à le service.

Le joueur espagnol disputera les quarts de finale de la compétition contre le vainqueur du match dans lequel le joueur de tennis allemand affrontera Alexandre Zverev et les japonais Kei nishikori.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. tiene lugar sobre tierra batida al aire libre y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 238 tenistas, de los cuales 128 pasan a la final entre aquellos que se clasifican directamente, los que han vencido en la fase previa del campeonato y les invités. De même, sa célébration a lieu entre le 24 mai et le 13 juin à Paris.