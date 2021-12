Alejandro Fernández avec Cuquita, c’est ainsi qu’il a viré « Chente »

1/3

Alejandro Fernández, fils de « Le Charro de Huentitan« Il a ému tout le monde en dédiant un adieu émouvant à son père, avec sa mère, » María del Refugio « , a fait le dernier au revoir à Vicente Fernández Avec une chanson.

le chanteuse Le Mexicain Alejandro Fernández a accompagné les mariachis lorsqu’ils ont commencé à jouer la chanson « Amor de los dos », juste au moment où la mère de « Le poulain« Il s’est approché du cercueil, c’est l’une des images les plus émouvantes pour toutes les personnes présentes.

Vicente Fernández qui est parti le dimanche 12 décembre dernier à 06h15, a été placé dans un at @ úd dans l’arène VGF, à l’intérieur du ranch, « Les trois poulains« A Jalisco, ceci, en suivant ce qui fut la dernière volonté du »idole de la musique ranchera« .

Alejandro Fernández chante devant le cercueil de Vicente Fernández. Photo : Capture Instagram

Dans un moment, Alexandre Fernández Il a pris le micro en s’approchant de sa mère pour interpréter la chanson : « Amor de los dos », qui a été dédiée par Vicente Fernández lui-même.

Ma vie est ta vie

L’amour à deux

Tu me fais souffrir ! R

tu le paieras

Tu n’as pas de pardon

Visiblement affecté, Alejandro Fernández Abarca, s’est retourné pour voir sa mère tout en essayant de retenir ses larmes au milieu de sa performance, plus tard il lui a donné un baiser sur le front qui a suscité plusieurs applaudissements du public présent.

En plus de cela, le père d’Alex et Camila Fernández aurait fait l’une de ses plus récentes présentations à l’Auditorium national, à un moment donné, les larmes ont saisi le célèbre quinquagénaire, qui n’a pas pu contenir le sentiment et a admis dans le lieu que sa famille traversait un moment critique.

C’est lundi dernier que le corps de Vicente Fernández a été honoré à l’intérieur de son ranch, alors qu’il était accompagné de sa famille et d’un public nombreux qui, malgré l’énorme tristesse, n’a pas hésité à accompagner la dépouille du chanteur de ranchera.

Jusqu’à aujourd’hui, ce que l’on sait, c’est que le corps de Vicente Fernández ne quittera pas le ranch Los Tres Potrillos et d’autres hommages sont prévus à Jalisco et à Mexico, selon ce qui circule.