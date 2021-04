Alejandro Fernández avoue qu’il a quitté le célibat et qu’il a un nouvel amour

Alejandro a dit avec impatience à la petite Cayetana de commencer à parler et à marcher pour la désagréable, “J’attends le moment où elle peut marcher et être capable de parler, de commencer à être impolie, que ce sera ma tâche”, at-il commenté.

Alejandro Fernández (Instagram / alexoficial)

Finalement, l’interprète de «Je me consacre à vous perdre» s’est déclaré plein et reconnaissant de l’amour qu’il a actuellement dans sa vie: «Je suis dans un très bon moment. Je suis satisfait de tout ce que Dieu et la vie m’ont donné. Je suis très reconnaissant de la naissance de ma petite-fille, le nom de Cayetana est, et j’ai hâte d’y retourner et de pouvoir la serrer à nouveau dans mes bras », a-t-il conclu.