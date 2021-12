Alejandro Fernández chante au paradis pour Vicente Fernández | .

Ce vendredi 17 décembre, les fans d’Alejandro Fernández sont arrivés à son concert au Auditorium Telmex pour profiter de sa musique et voir comment le célèbre chanteur de mariachis a chanté en l’honneur de son père Vicente Fernández qui a perdu la vie il y a à peine cinq jours.

Le public criait « Chente, Chente, Chente! », Un chœur à l’unisson de plus de 9000 fans qui appréciaient le spectacle, criaient à leur père et attendaient qu’il chante certains de leurs tubes.

A la fin de l’événement Alejandro a décidé de chanter « Retour Retour », le grand succès de Vicente Fernández qu’il ne peut cesser d’être entendu par ses fans, qui se souviennent de lui avec affection, tristesse et grand honneur.

Quelques jours seulement après avoir perdu son père, « Le poulain » est de retour sur scène pour se consoler des applaudissements et de cet hommage qu’il a rendu au Charro de Huentitan.

Alejandro Fernández a déclaré à son auditoire « Comme c’est agréable d’être ici à Guadalajara, beau et cher, merci, l’attente a été longue, nous avons beaucoup souffert, certains nous ont quittés. Je veux que vous sachiez que la dernière fois que mon père est monté sur scène, c’était juste ici, alors nous célébrons sa vie et sa musique avec des applaudissements qui vont jusqu’au ciel » en commençant le grand spectacle à 22h devant ses milliers de fans.

Les assistants au concert ont rapidement applaudi et fait trembler la place, Vicente Fernández était présent, un endroit où le 5 mars 2020 il était dans l’un des derniers concerts d’Alejandro Fernández avant la situation mondiale.

À cette occasion, Vicente Fernández a surpris tout le monde par sa présence, offrant quelques petits Palomazos, « El Rey » et « La Derrota ».

Bien qu’il ne portait pas son costume de charro, sa présence et sa voix suffisaient à exciter tout le monde lors de cet événement dans lequel personne n’était censé chanter.

Alejandro Fernández a eu de nombreux spectacles à Guadalajara et a toujours rempli complètement l’endroit, offrant plus de 30 chansons dans chacun des événements, recevant une prière et rendant cet hommage bien mérité à son père.