Alejandro Fernández donne son premier concert après la mort de son père

Alex a ouvert la soirée en se souvenant de son père.

« Ce soir, je vous invite à laisser notre musique être notre médecine, qu’elle nous unit, qu’elle nous remplisse de joie, de beaucoup d’amour », a-t-il déclaré au début du concert.

«Je veux que vous sachiez que la dernière fois que mon père est monté sur scène, c’était ici, à l’auditorium Telmex. Célébrons sa vie ce soir avec des applaudissements qui atteignent le ciel, ils l’attendaient pour chanter aux petits anges », a-t-il poursuivi devant l’excitation du public.

L’un des moments les plus émouvants a été lorsqu’Alex, le fils d’Alejandro et le petit-fils de Vicente, est monté sur scène pour chanter El tiempo no perdona, une chanson que Chente lui a demandé d’enregistrer de son vivant.