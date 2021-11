Alejandro Fernández et son rituel pour la guérison de Vicente Fernández

Alejandro Fernández et son rituel pour la guérison de Vicente | PA

Alexandre Fernández Il a surpris tout le monde avec un rituel aussi fort que la sorcellerie ou tout autre, le tout pour aider ses parents, Vicente Fernández, à retrouver la santé après plus de deux mois à l’hôpital.

le fils de Don Vicente Fernández Gomez, mieux connu comme Le poulain Il a été loin de la famille et du chanteur mexicain dans ces moments difficiles physiquement, mais pas de cœur et d’âme, car à tout moment il est conscient de son père et pense ou prie pour lui.

Mais Alejandro Fernández a décidé de ne pas rester les bras croisés et de faire sa mission loin de son Jalisco natal, où se trouve son père, le tout pour qu’il puisse retrouver la santé. Et en quoi consiste sa méthode : rien de plus et rien de moins que d’obtenir l’énergie de l’un des plus grands trésors de Vicente Fernández, son public.

El Potrillo a commencé un rituel qui a apparemment fonctionné, car dans les concerts de sa tournée Made in Mexico, il a commencé son spectacle avec ni plus ni moins qu’avec des mots à son père et des demandes de prière pour lui afin que son public lui donne son « médicament » puissant.

Comme vous le savez, mon père et la famille traversent une période difficile, mais l’affection du public est médicinale, alors je veux qu’ils envoient de grands applaudissements au vieil homme pour qu’il guérisse, ce sont les mots d’Alejandro.

La vérité est que Vicente Fernández a toujours assuré que les applaudissements du public étaient sa vie et comme il l’a toujours dit, il continue de chanter tant que le public continue d’applaudir et il l’a réalisé dans ses présentations.

Le Charro de Huentitan Apparemment, il a reçu tout l’amour et les applaudissements que son public lui a envoyés, car il y a quelques jours, il a été annoncé que Vicente Fernández il sortait des soins intensifs, même s’il y aurait encore un long chemin à parcourir ; cependant, c’est une bonne nouvelle.

Il a été révélé que les conditions de l’idole du Mexique ne seraient pas simples après ce qu’elle a vécu et que l’on ne la verra peut-être même pas se lever sans aide et que retrouver le mouvement serait un chemin long et probablement douloureux.

Il y a même ceux qui prétendent que parler pourrait être très difficile pour l’interprète après toutes les manipulations qu’il a eues pour le maintenir en vie grâce à des respirateurs artificiels. Pour le moment l’état de santé de l’acteur n’est pas connu en détail et c’est certain, mais la bonne nouvelle est plus qu’appréciée.