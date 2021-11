Alejandro Fernández, le plus heureux du baptême de Cayetana

Le grand absent au baptême de Cayetana était Vicente Fernández, hospitalisé depuis plus de trois mois. Cependant, il est à noter que Doña Cuquita a laissé entendre que le pire était passé et que peu à peu le « Charro de Huentitán » s’améliore en santé.

Camila et Francisco ont ravi leurs familles et amis avec un menu à trois plats. Plus tard, la fille qu’Alejandro Fernández a procréée avec América Guinart a pris le micro et a chanté avec le groupe gitan Fuente et a coulé la chanson Qué bonito, de Rosario Flores, dédiée à son mari Francisco et sa fille Cayetana.

Avant de terminer la célébration, les invités ont reçu sous les applaudissements un mariachi qui a interprété les chansons demandées par la famille Fernández, a rapporté le journaliste de divertissement Chamonic.