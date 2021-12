Alejandro Fernández renvoie son Vicente Fernández avec un message émouvant – El Sol de México

Alejandro Fernández a viré son père, Vicente Fernández, sur les réseaux sociaux, à travers une série de photographies où ils posent ensemble. Le chanteur a accompagné les images d’un bref message, où il apprécie les enseignements de son père.

« Les lumières n’ont jamais autant brillé dans le ciel. Sans aucun doute, je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur père, ami et professeur. Merci de m’avoir montré le chemin. Et même si tu nous manqueras quotidiennement, ton esprit et ta voix vivront pour toujours dans ta famille, dans ta ville et dans ton peuple. Je t’aime pa « .

« El Potrillo » a ajouté un post-scriptum, où il invite Don Chente à organiser une fête au paradis. « Apprenez-leur à construire un bon palenque là-haut pour fêter votre arrivée. Bon voyage, cher vieux », écrit-il.

Il convient de mentionner qu’Alejandro était également présent à l’hommage qui se tient à l’arène Vicente Fernández Gómez, où il faisait partie de la garde d’honneur aux côtés de ses frères, et a chanté la chanson « Amor de los dos ».

Immédiatement, des milliers de personnes ont commenté sa publication, arrivant dans la première heure à près de 12 000 messages de condoléances.

Quelques heures auparavant, Vicente Fernández Jr. avait été le premier à s’exprimer via son compte Instagram. Son message était court et était accompagné d’une photo sur laquelle il apparaît avec son père, à laquelle il a placé un arc noir.

« Merci pour tout. Je t’aime père », lit-on dans la dédicace qui a reçu des milliers de mots de soutien, dont ceux de Leonardo Aguilar, Monserrat Oliver, Lupita Infante et Gilberto Gless.