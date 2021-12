Alejandro Fernández revient avec Chente à Los Tres Potrillos

Alejandro Fernández rend visite à Vicente Fernández dans son ranch | Instagram

Alejandro Fernández serait allé au ranch »Les trois poulains« rendre visite à son père, Vicente Fernández, dont les restes reposent en ce lieu.

le chanteuse de musique ranchera, Alejandro Fernández, a de nouveau visité le ranch de « Charro de Huentitán », qui est parti le 12 décembre à l’âge de 81 ans et à qui il a dédié des mots émouvants.

A travers une photographie dans laquelle l’interprète de « Comment qui perd une étoile », et autres succès, Alexandre Fernández, il montre la tête baissée, se souvenant du lieu qui a été construit par la même « idole de la musique ranchera », comme il l’a exprimé à travers un message qu’il dédie à la mémoire de son père :

Comme la vie semble singulière. Venez à l’endroit où vous avez vu passer tant de couchers de soleil et réalisez que rien ne s’est vraiment passé. La route, bien que longue et parfois mouvementée, nous ramenait toujours à la maison. Notre maison, « El Potrillo » a commencé dans la publication.

Alejandro Fernández rend visite à Vicente Fernández dans son ranch. Photo : Capture Instagram

En plus d’autres cartes postales que le « père d’Alex et Camila Fernández« En plus de trois autres enfants, il a ajouté d’autres messages dans lesquels il exprimait que la famille, ainsi que chaque coin et espace que l’interprète de » Volver, Volver » manquait de sa présence.

Les chiens hurlent et les chevaux hennissent. Ils n’arrêtent pas d’entendre ta voix dans le vent. Tu me manques. Que le mariachi n’arrête pas de jouer, conclut-il.

Alejandro Fernández Abarca est l’un des trois enfants que Vicente Fernández Gómez a procréés avec María del Refugio Abarca Villaseñor, la chanteuse de « musique régionale mexicaine » a renvoyé son père avec certaines des chansons qui l’ont rendu célèbre.producteur de musique« .

En plus du grand sens que ces lettres ont pour lui et ses parents, avec une voix cassée, le « exposition de l’Amérique Guinart« Il a fait ses adieux à son père lors de l’hommage qui aura lieu au ranch Los Tres Potrillos le lundi 13 décembre, suite aux dernières volontés de l' »homme d’affaires » lui-même.

Au milieu du chagrin, le natif de Guadalajara, Alejandro Fernández Abarca, 50 ans, a rempli les présentations convenues mais avec le souvenir présent du célèbre chanteur et acteur de films tels que « El Arracadas », « El Albañil », parmi bien d’autres réalisations.

Il n’a pas fallu longtemps pour que le frère de Vicente Jr., et Gerardo Fernández, soient inondés de divers messages de soutien d’amis proches, de collaborateurs du média et de nombreux de ses abonnés sur Instagram.

C’est la chanteuse régionale mexicaine, Edén Muñoz, l’une des premières qui a dédié quelques mots au célèbre : « Je l’embrasse avec affection, compa ».

De même, d’autres messages ont été ajoutés d’hommes d’affaires et même de l’actuelle compagne du « grand-père de Cayetana », Karla Laveaga.