Alejandro Puente est Sebas dans Rebel de Netflix : interview

Jordi Linares (JL) : Comment s’est passée votre première lecture de scénario lorsque vous avez découvert à quoi ressemblait Sebas ?

Alejandro Puente (AP) : J’ai commencé à lire plus tôt avant que nous soyons tous castés, je pense que j’ai été l’un des premiers à caster, j’ai commencé à lire le projet et Sebas, et j’ai dit « wow, quelle agressivité, qu’est-ce qui se passe ici ? ». C’était bien d’avoir pu le faire moi-même, par moi-même, car j’ai pu effacer les idées préconçues et les peurs que je pouvais avoir de jouer à Sebas, et quand j’ai eu une première lecture avec tout le monde, Sebas peut faire beaucoup plus honnête et d’un point de vue moins critique.

JL : Quelque chose que j’aime, c’est que Sebas est exactement le contraire de toi. Quelles références prenez-vous ou vous inspirez-vous pour entrer dans le personnage ?

R : Beaucoup. Je pense, je ne sais pas si tous, mais au moins je, je connais quelques personnes qui me rappellent Sebas, qui n’est pas un particulier, mais un groupe de personnes et d’expériences qui me rappellent lui, bien qu’il y ait une référence … un couple très Pinterest, qui est une fille et un garçon courant sous la pluie, donnant un baiser, qui bien qu’ils ne semblent pas être de Sebas, je pense que c’est quelque chose que Sebas veut tout le temps , et il a l’impression d’être sur un post Pinterest au début de l’histoire. Cela m’a beaucoup aidé à comprendre le début de Sebas.

JL : Recording Rebelde, quels souvenirs cela vous a-t-il apporté de votre propre expérience au lycée ?

PA : Mon lycée n’était pas si styléJe dois dire, mais je le fais. Alors, voyez les fêtes spéciales et les uniformes, et les versions des uniformes, ils me rappellent comment je m’habillais avec mes amis en dehors de l’écoleQuand les préfets ou les mères de l’école catholique ne me réprimandaient pas parce que je portais une mauvaise cravate ou des cheveux longs, nous allions chez quelqu’un et nous nous vêtions différemment. C’est ce qui me rappelle… d’être un rebelle en dehors de l’école.

Franco Masini et Alejandro Puente / Rebelde Netflix (Photos : Alex Cordova pour ELLE México)