Alejandro réagit à la biographie controversée non autorisée de Vicente Fernández

Il y a quelques jours, Vicente Fernández Jr. a été le premier à commenter le livre Le dernier roi. « Je n’ai jamais parlé avec ce journaliste ; Oui, elle m’a cherché, mais je ne l’ai pas fréquentée. Maintenant, vous devrez prouver tout ce que dit votre livre, je n’ai pas d’autres commentaires « , a déclaré le fils de » Charro de Huentitán » au magazine TVyNovelas.

Le texte de Wornat « donne un aperçu de l’intimité de la dynastie Fernández, qui va de son humble origine aux récits forts d’infidélité et de trahison entre les fils de Don Vicente ».

Dans une interview avec Julio Astillero, Olga Wornat a expliqué que dans son livre, elle décrit la vie de Gerardo Fernández, qui gardera apparemment la fortune de l’interprète de 81 ans en raison de la façon dont il s’est comporté au sein de la dynastie.

« Je découvre l’un des fils de Vicente Fernández et c’est là que tout le nœud de l’histoire se dénoue, ce qui va beaucoup surprendre. Gerardo est le deuxième fils, qui est ambitieux, qui est sans scrupules, a des relations louches, qui a pu voler son père, il a pu voler son frère parce qu’il gérait l’argent des palenques, en plus de voler Juan Gabriel, il mentait à son père et c’est lui qui va s’emparer de tout l’empire que quitte Vicente Fernández », a-t-il déclaré.