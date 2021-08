Alejandro Sánchez Palomero résiste à la chaleur pour remporter le bronze

28/08/2021 à 04h41 CEST

. / Tokyo

Le triathlète espagnol Alejandro Sánchez Palomero a remporté la médaille de bronze dans sa catégorie, le PTS4 pour handicapés physiques, aux Jeux Paralympiques de Tokyo, après un retour à vélo à la deuxième place qui n’a pas pu tenir sur la section de course à pied en raison de la chaleur intense qu’il faisait dans la baie d’Odaiba. Le grand dominant de l’épreuve (750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied) était le Français Alexis Hanquinquant, triple champion du monde, qui n’a rencontré aucune opposition de ses rivaux dans aucun secteur et a fini par franchir la ligne d’arrivée avec un temps de 59:58, battant le Japonais Hideki Uda de près de quatre minutes.

Palomero est sorti troisième de l’eau, sur le vélo il a fait un bon secteur et a avancé d’une position mais les 53 secondes d’avance qui l’ont pris dans la dernière transition à Hideki Uda, qui est sorti huitième de l’eau, n’ont pas suffi et il a terminé dans le but, avec un Temps de 1: 04.24, 39 secondes derrière les Japonais. « Je suis très heureux et très excité. Il m’a fallu beaucoup de temps pour arriver ici. Après Londres, qui était émotionnellement un énorme bâton, le triathlon était un pari personnel. Beaucoup de gens m’ont soutenu et c’est un prix qui est un cadeau. ligne d’arrivée donnant tout vaut plus qu’un bronze ou un argent “, a déclaré Sánchez Palomero, dans des déclarations aux médias après la course.

La course a été développée avec un chaleur intense en raison d’un refroidissement éolien de 34 degrés et d’une humidité de 86 % dans la baie d’Odaiba. “Sur le vélo j’ai tout donné mais quand je suis descendu pour courir j’ai senti la chaleur. J’ai jeté de l’eau mais ça n’a rien duré”, a avoué le triathlète de 34 ans originaire de Salamanque, qui a reconnu que même en atteignant Tokyo, il avait “lui a coûté cher”. “Je devais être dans mon meilleur moment de forme dans mon pire moment émotionnel. C’est passé, c’est guéri, et me voici”, a-t-il conclu.

Sánchez Palomero est revenu du top neuf ans plus tard aux Jeux paralympiques après avoir concouru en natation à Pékin 2008, où il a remporté le bronze au 100 mètres brasse, et à Londres 2012, où un changement de réglementation l’a empêché d’obtenir de meilleurs résultats. En 2014, il a décidé de changer de sport et d’essayer le triathlon, avec lequel il a eu une carrière pleine de succès ces dernières années, ajoutant deux victoires en Europe et trois vice-champions du monde.

Sánchez Palomero concourt dans la catégorie PTS4 pour les handicapés physiques. À l’âge de 17 ans, rentrant chez lui à moto de son travail de moniteur de natation, un homme plus âgé a traversé là où il ne pouvait pas le faire et pour éviter de lui écraser, il a perdu le contrôle et est tombé. Dans cet accident, il a perdu la mobilité et la sensibilité de son bras droit.