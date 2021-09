Alejandro Sanz aura une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

in

MADRID, 23 sept. (EUROPA PRESS) –

La Chambre de commerce d’Hollywood a annoncé que l’artiste espagnol Alejandro Sanz aura étoile numéro 2 703 sur le Hollywood Walk of Fame, dédié dans la catégorie enregistrement.

L’acte par lequel cette reconnaissance sera accordée au musicien aura lieu le vendredi 1er octobre prochain au 1750 Vine Street, devant l’immeuble Capitol Records.

“Alejandro Sanz est l’un des chanteurs les plus talentueux et compte des millions de fans à travers le monde, qui seront heureux de voir cette star à Hollywood“, a déclaré Ana Martínez, productrice du Walk of Fame.

Lupita Sánchez-Cornejo, vice-présidente de la Chambre de commerce d’Hollywood, en tant que maître de cérémonie, ainsi que Jesús López, directeur d’Universal Music – le label de l’artiste, seront sur le point de révéler la star.

Alejandro Sanz est l’artiste espagnol avec le plus grand nombre de Grammy Awards de l’histoire, avec un total de quatre – en plus d’avoir obtenu 25 autres Grammys latins. En 2017, il a été honoré par la Latin Recording Academy en tant que personne de l’année, en reconnaissance de sa carrière et de ses contributions philanthropiques importantes.

Depuis ses débuts en 1991 (“Viviendo Deprisa”), jusqu’à son travail le plus récent en 2019 (“#ElDisco”), Alejandro Sanz a sorti 18 albums, tous certifiés platine en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis. Il est actuellement en train d’enregistrer ce qui sera son nouvel album.

De plus, ‘#LAGIRA’ est sur le point de commencer en Amérique du Nord, où il visitera douze villes. Au cours de sa carrière, elle a collaboré avec des artistes tels que Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Camila Cabello, Laura Pausini, The Corrs, Ivete Sangalo, Juanes, Joaquín Sabina et Joan Manuel Serrat, entre autres.