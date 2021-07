Alejandro Sanz et Jaydy Michel félicitent leur fille Manuela pour ses 20 ans

« 20 ans # MiPríncesa ma vie, mon trésor, mon amour. Je me sens tellement chanceuse d’être ta mère et de pouvoir t’avoir si près pour voir comment tu deviens la personne merveilleuse que tu es. Chaque année tu es plus belle et chaque jour je t’aime plus !!! Que Dieu me permette toujours de continuer à être comme ça, si près de toi ! #TeAmo #FelizBirthday #MiBebéDe20Años”, a posté Jaydy.

Manuela est la première fille du musicien madrilène, elle est née le 28 juillet 2001, fruit de sa relation avec le chef d’orchestre mexicain, Jaydy Michel, dont elle s’est séparée en 2005.

Le couple de l’époque s’est rencontré en 1995 et a rapidement emménagé ensemble. Ils l’ont fait dans une maison que la famille Bosé a prêtée au chanteur pour que le mannequin ne subisse pas la pression médiatique.

Jaydy et Alejandro se sont mariés en décembre 1998 selon le rite balinais, ce qui n’a aucune valeur légale en Espagne. Le tout très exotique dans une vie pleine d’amour que Manuela complétait parfaitement.

Bien que ses parents aient fait très attention durant ces années à empêcher la jeune femme d’apparaître dans les médias, depuis un an on la voit plus souvent sur les réseaux sociaux.