Francisco Cárdenas a commencé avec des cours de musique et de guitare à l’âge de quatre ans, et l’une de ses idoles a toujours été Alejandro Sanz. Pour cette raison, son père a mis en ligne sur les réseaux sociaux une chanson de l’espagnol interprétée par lui et Francisco, à laquelle l’équipe de Sanz a réagi avec une grande surprise. Écoutez ici comment le rêve de ce garçon est devenu réalité.

