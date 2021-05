Alejandro Sanz – Les nouvelles de Chihuahua – Entre les lignes

Luis Miguel Il a repris de la vigueur en 2021 après la première de la deuxième saison de sa biosérie sur Netflix.

Au fur et à mesure que les chapitres progressent les aspects de sa vie sont de plus en plus connus qui jusqu’à présent étaient cachés à leurs fans. De la même manière, des vidéos et des déclarations de différentes célébrités sur Luismi font leur apparition.

Récemment, une vieille vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux où l’auteur-compositeur-interprète Alejandro Sanz plein d’éloges pour Luis Miguel et souligne qu’il est le meilleur chanteur en espagnol.

Dans le cas qui a eu lieu dans la seconde moitié de Les années quatre-vingt-dix, l’hôte du concert a demandé à l’interprète de «Corazón partío» s’il lui venait à l’esprit de faire un album avec des boléros, ce qu’il a exclu et a dit qu’il n’y avait personne comme Luismi.

Je crois que Luis Miguel est celui qui a le meilleur chant en espagnol. Vraiment, les choses doivent être reconnues telles qu’elles sont. Luis Miguel est celui qui chante le mieux “

L’auteur-compositeur-interprète né à Madrid a souligné que exprimé du point de vue d’un professionnel qui se consacre à écouter de nombreuses personnes chanter.

Et je pourrais le dire d’une autre personne qui a très bien chanté, il y a beaucoup de gens qui chantent très bien, mais c’est lui qui chante le mieux, et cela doit être reconnu “

Enfin, Sanz a souligné qu’il s’agissait d’un fierté que «Micky» chante en espagnol.

La nuit inoubliable qu’a vécue Alejandro Sanz et Luis Miguel

Dans le livre ‘Anecdotes de lui avec moi-même ‘, par Miguel Ángel Arenas «Capi», le manager d’Alejandro dans ses premières années, vous pouvez lire une histoire où «le soleil du Mexique» a fait un bon geste avec l’Espagnol.

En février 1994, des années avant la déclaration déjà mentionnée dans le concert, Alejandro allait donner son premier récital à Viña de la mer, mais en raison de problèmes techniques, ses performances ne se sont pas déroulées aussi bien que prévu, ce qui lui a donné le cœur brisé.

Le monstre applaudissait. Alejandro, malgré le succès, a quitté la scène en pleurant de rage. Un grand artiste, Luis Miguel, nous a immédiatement envoyé toute son équipe et nous avons réussi à faire sortir Alejandro de là, inconsolable. Luis Miguel nous a emmenés dans sa suite d’hôtel, où il avait installé son quartier général, et a essayé de rentrer Alejandro. C’était quelque chose que seul un autre grand artiste pouvait faire à cette époque, quelqu’un qui comme lui savait ce qu’Alejandro traversait “

Ce geste a été le début d’une nuit inoubliable. Luis Miguel a chanté, Alejandro Sanz a joué de la guitare et Miguel Bosé a dansé.

Artistes parmi les artistes. C’est alors que j’ai réalisé qu’ils s’accordaient sur une longueur d’onde différente de celle utilisée par les mortels ordinaires. Eux seuls savent se soigner mutuellement, ils ne parlent qu’entre eux la même langue, ils diffusent sur la même fréquence.

Le lendemain, Miguel Bosé s’est produit et a invité Alejandro Sanz à chanter «Nada Particular». Et il y avait une dédicace: «pour Micky, qui nous regarde à la télévision».

Source: Excelsior