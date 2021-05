Alejandro Sanz reporte sa tournée en Espagne à 2022 en raison de restrictions pandémiques

MADRID, le 13 mai. (EUROPA PRESS) –

MOW MANAGEMENT, GTS et les entreprises promouvant la tournée de Alejandro Sanz en Espagne, ils ont rapporté que les concerts qu’ils avaient prévus avoir lieu entre les mois de juin et juillet 2021 sont reportés à 2022 “en raison de l’impossibilité de les tenir dans les conditions souhaitées par tous“.

“Malgré les nombreux efforts et les différentes propositions mélangées jusqu’au dernier moment dans le but de pouvoir rencontrer les dates de ‘#LaGira’ en Espagne en 2021Au final, aucune des solutions n’a été viable du fait des restrictions actuelles en vigueur dans le règlement des salons », ont expliqué les organisateurs.

Cette tournée, avant que la situation d’urgence mondiale ne force le report des dates en 2020, avait déjà affiché le “ pas de billets ” en Espagne, aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, au Chili, au Pérou, en Uruguay, en Équateur et au Paraguay.

“C’est un grand spectacle conçu pour les grandes salles et avec un nombre élevé de billets vendus que, malheureusement, les restrictions actuelles ne permettent pas de le porter tel qu’il a été créé “, ont-ils indiqué. Alejandro Sanz reviendra sur scène fin 2021 avec les dates annoncées de ‘#LaGira’ aux États-Unis et L’Amérique latine.

“Nous tenons depuis un an. La réalité est que nous partageons un sentiment de patience infinie et Cette attente devient trop longue, à la fois pour vous et pour ma. L’envie de nous voir augmente de minute en minute et pour cela, je tiens à vous remercier de supporter une année de plus, de pouvoir nous amuser avec cette liberté que nous méritons. Ensuite, nous saurons que l’attente en vaut la peine. Nous reviendrons sur la scène et là nous jetterons l’ancre. A très bientôt! “, Sanz a indiqué.

Les billets achetés via les points de vente officiels seront valables pour les nouvelles dates, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des démarches supplémentaires. Toute autre gestion liée aux billets doit être effectuée à partir de ce jeudi 13 mai jusqu’au 28 mai 2021, par le même canal où ils ont été acquis.

Les nouvelles dates pour Valladolid et Saragosse, produites par Doctor Music, seront le 18 juin 2022 au stade José Zorrilla de Valladolid et le 25 juin 2022 au stade Romareda de Saragosse. Les billets pour ces concerts sont en vente sur doctormusic.com et tickets.com. Également via «alejandrosanz.com» et «elcorteingles.es».