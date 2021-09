Alejandro Speitzer Ce sera Vicente Fernández dans une série biographique ! | Instagram

Ils ont récemment révélé que le célèbre acteur Alexandre Speitzer sera Vicente Fernández dans le célèbre série biographique du chanteur, une nouvelle qui a sans aucun doute surpris des millions de personnes.

La vérité est que la rage de biopics continue au Mexique et maintenant avec la vie de l’un des chanteurs les plus populaires du pays.

Et c’est que s’ils n’en avaient pas assez avec la série de Luis Miguel, les deux de Selena ou celle de Juan Gabriel et Jenni Rivera, vous feriez mieux de vous préparer, puisque la passion pour la vie de chanteurs n’a pas pris fin.

Le projet le plus récent en cours, qui traitera également d’un interprète mexicain, portera sur le célèbre chanteur Vicente Fernández et le rapport le plus récent indique qu’il existe déjà un acteur lié au rôle, ce serait Alejandro Speitzer.

Tout semble indiquer que c’est l’équipe de Ventaneando qui a pu confirmer que non seulement il y a des plans pour une série biographique sur Vicente Fernández, mais qu’il n’est plus qu’à quelques minutes du tournage et que le protagoniste serait Alejandro Speitzer, l’un des Mexicains les plus populaires, accusés à la télévision ces dernières années.

D’après l’émission, le beau chanteur Carlos Rivera aurait raté l’occasion de tenir le rôle.

En outre, il a également été annoncé que la production commencera les enregistrements dans l’État d’Hidalgo, cependant, les détails sont inconnus sur la période de la vie de Fernández qui sera adaptée.

Ce que nous pouvons supposer, c’est que si Speitzer sera le protagoniste, au moins la première saison concernerait les jeunes années du chanteur qui est une icône de la musique régionale mexicaine.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le chanteur a été hospitalisé pendant un mois après une chute et un peu plus tôt cette semaine, sa famille avait signalé que le chanteur était toujours en soins intensifs dans un hôpital de Guadalajara, bien qu’avec une légère amélioration.

Il a été annoncé qu’il est éveillé, stable, mais qu’il a toujours du mal à respirer par lui-même, il a donc eu besoin d’aide pour remplir cette fonction.

D’un autre côté, Speitzer était le protagoniste de la série “Quelqu’un doit m0r1r” et nous l’avons vu récemment dans une autre émission à succès intitulée “Dark desire”.

Malgré cela, il a une longue carrière à la télévision, apparaissant dans des feuilletons tels que El Chema, La Reina del Sur et même dans des épisodes de La rosa de Guadalupe.