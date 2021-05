Alejandro Valverde, le doyen de l’équipe Dauphiné

30/05/2021 à 14h36 CEST

L’Espagnol Alejandro Valverde, avec 41 ans, c’est le plus vieux coureur de l’équipe dauphinoise qui dispute déjà la première étape au départ et à l’arrivée d’Issoire, avec un parcours de 181,8 kilomètres.

Le coureur murcien, champion du monde en 2018, aussi C’est l’un des trois coureurs présents à l’épreuve qui ont le Dauphiné à leur palmarès, en particulier les éditions 2008 et 2009.

Les autres vainqueurs de la course considérée comme un banc d’essai pour le Tour de France sont les Britanniques Chris Froome (Israel Start Up), triple vainqueur (2013, 2015, 2016) et gerain thomas (2018).

Cependant, Valverde n’est pas le plus aguerri de l’événement, puisque “seulement” compte 8 participations, moins que les Français du B&B-KTM Cyril Gautier et Pierre Rolland, chacun avec 11 présences.