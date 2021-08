Alejandro Valverde quitte la Vuelta après une grosse chute !

20/08/2021

Alejandro Valverde il a été contraint à l’abandon de la Vuelta a España à la suite d’une chute brutale subie à 41 kilomètres de la ligne d’arrivée de la septième étape, qui se déroule entre Gandía et El Balcón de Alicante.

Bien que l’Espagnol de 41 ans ait tenté de continuer dans la course, le coup subi sur son côté droit a forcé le Murcien à descendre du vélo en larmes 37 kilomètres de la ligne d’arrivée.

Valverde, 41 ans, vainqueur de l’épreuve en 2009, est parti dans un virage à droite lors d’une précédente descente vers le sommet de Puerto de Tudons, à 41 kilomètres de l’arrivée.

Vous avez essayé, mais ce ne sera pas possible. Après avoir reçu l’OK du médecin de la course, et après avoir parcouru quelques kilomètres avec plusieurs de ses coéquipiers, @alejanvalverde est contraint de quitter #LaVuelta21. Hier, aujourd’hui et toujours, #VamosBala. pic.twitter.com/QUJuXkM5tX – Équipe Movistar (@Movistar_Team) 20 août 2021

A cette époque, le champion du monde 2018 lançait une attaque aux côtés de l’équatorien Richard Carapaz.

Valverde il a souffert de douleurs à l’épaule et au bras gauche et a été aidé par ses coéquipiers. Après avoir été examiné par le médecin de la course, il est revenu à la course, mais finalement le champion du monde 2018 est descendu du vélo.

Moments d’émotion, larmes et douleur pour le coureur le plus vétéran et le plus illustre du peloton. Valverde a terminé sa quinzième participation à la Vuelta.