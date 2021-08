Alek Manoah PLUS DE 5,5 Ks ⋆ 10z viral

Ce soir présente une ardoise de centre commercial, mais il reste encore de bons endroits à attaquer. Avec l’aide de l’outil expert de paris sur les joueurs MLB d’Awesemo, j’ai trouvé certains des meilleurs paris MLB aujourd’hui. Consultez nos conseils d’experts gratuits sur les paris sur le baseball, nos cotes et nos choix pour la liste de paris MLB de six matchs de ce soir.

Écrasez votre repêchage 2021 avec le kit de repêchage Awesemo. Bénéficiez de 33% de réduction aujourd’hui avec le code promo EVERYDOWNBACK.

Meilleurs paris MLB aujourd’hui: accessoires de joueur et choix de paris

Jordan Montgomery Plus de 5,5 retraits au bâton (+130, Sugar House)

La séquence chaude des Yankees n’a pu être stoppée que par un ouragan qui s’est abattu sur ce qui était sûrement leur 10e victoire consécutive hier. Cependant, ce soir, ils peuvent gagner sur la route contre les Braves tout aussi chauds. Atlanta a une excellente formation pour attaquer les gauchers, et Jordan Montgomery aura sûrement du pain sur la planche ce soir. Bien qu’il soit obligé d’abandonner quelques points contre les Braves, il y a aussi beaucoup de retraits au bâton, et il doit affronter un lanceur dans un parc de la Ligue nationale. Les Braves ont du pouvoir de haut en bas dans l’alignement, mais cela a un coût en retraits au bâton élevés. Seuls deux frappeurs de l’alignement projeté ont des taux de retrait au bâton inférieurs à 20 %. De plus, les cotes sur six retraits au bâton en font un pari à verrouiller ce soir.

Alek Manoah Plus de 5,5 retraits au bâton (-152, PointsBet)

Alek Manoah a été fantastique pour générer des oscillations et des ratés pour les Jays depuis sa convocation. Près d’un pourcentage de retrait de 30% signifie payer un peu de jus sur ce pari, mais il a également de très fortes chances de succès selon le modèle d’accessoires d’Awesemo. les White Sox sont une autre équipe qui a une puissance abondante dans sa formation, mais elle a aussi beaucoup de retraits au bâton, avec Yoan Moncada et les attrapeurs ouvrent la voie. Bien que ce pari soit fait à des cotes défavorables, il est logique de prendre un tel pari lorsqu’il réussit à près de 70% de clip.

Obtenez 2 paris sans risque jusqu’à 2 000 $ !

Carlos Correa frappera un home run (+475, BetMGM)

Encore une fois un Astro fait cette colonne, comme Carlos Correa cherchera à aller en profondeur contre un gaucher dans Daniel Lynch. Lynch a connu des difficultés cette année, abandonnant un xSLG de 0,485 et n’éliminant que 18% des frappeurs. Correa connaît une autre excellente saison, avec 9 % de barils et un xSLG de 0,448. Il frappe à peine 18% du temps sur des prises, et il devrait obtenir quatre ou cinq tirs pour aller en profondeur ce soir.

Obtenez un premier pari sans risque jusqu’à 600 $ !

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.